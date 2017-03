Bezirksmuseum 8: Melodien zur „Polarität des Lebens“

Wien (OTS/RK) - Mit Liedern, Arien und Duetten wollen drei Künstler am Donnerstag, 23. März, ab 19.00 Uhr, das Publikum im Festsaal im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18) erfreuen. An dem Abend wird das Publikum auf melodiöse Art und Weise mit der „Polarität des Lebens“ konfrontiert. Das Programm hat den Titel „SchwarzWeiß“ und weist auf allerlei Gegensätze hin. Weiß steht für Licht, Hoffnung und Leichtigkeit. Schwarz zeigt Dunkelheit, Trauer und Furcht an. Julia Suer (Sopran), Hjalti Vilhjalmsson (Tenor) und Graham Read (Klavier) haben das abwechslungsreiche Programm voll Feingefühl arrangiert. Spenden der Zuhörerschaft sind willkommen.

Info zum Konzert „SchwarzWeiß": bm1080 @ bezirksmuseum.at

Die lyrische Sopranistin Julia Suer wurde durch namhafte Lehrer unterrichtet. Von der Opern-Rolle („Vienna International Opera Academy“, 2012) und Konzerten als „Singer/-Songwriterin“ bis zu Auftritten als Solistin (Arien, Musicals, etc.) erstreckt sich der künstlerische Lebenslauf der Sängerin. Hjalti Vilhjalmsson absolvierte ein Gesangsstudium, nahm an Meisterkursen teil und sang schon als Solist und als Chor-Mitglied in internationalen Opernhäusern. Seit 2013 steht der lyrische Tenor vermehrt bei Konzerten in Wien auf der Bühne. Nähere Informationen über den Musikabend „SchwarzWeiß“ sind beim ehrenamtlichen Museumsteam (Leiterin: Maria Ettl) unter der Telefonnummer 403 64 15 oder per E-Mail zu erfragen. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet bm1080 @ bezirksmuseum.at.

