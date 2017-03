9Weine sahnt Investment von 500.000 Euro bei „2 Minuten 2 Millionen“ ab!

Jackpot bei der Puls 4 Show "2 Minuten 2 Millionen" für Burgenländisches Startup 9Weine und Launch der Crowdinvesting Kampagne auf Conda.at

Mattersburg (OTS) - In der Puls4 Start-Up Show „2 Minuten 2 Millionen“ konnten Dienstagabend die Gründer von 9Weine zwei prominente Unterstützer für den weiteren Ausbau des Unternehmens gewinnen. Die Investoren Michael Altrichter (StartUp300) und Daniel Zech von SevenVentures zeigten sich vom ersten smarten Onlinestore für Premium Weine begeistert und sicherten ein Gesamt-Investment von 500.000 Euro zu: „Wenn ich vor einem Weinregal mit tausenden Weinen stehe, denke ich mir oft, ich werde eher vom Blitz getroffen, als dass ich da den richtigen Wein aussuche. Die handverlesene Auswahl edler Tropfen auf 9Weine gibt mir die Sicherheit immer richtig zu liegen!“, gibt sich Altrichter überzeugt.

Neunweine.at: Weine kaufen wie ein Kenner

Herbert Zerche, Michael Prünner und Markus Pauschenwein revolutionieren den Online-Kauf von Premium Weinen für die Nicht-Weinkenner. 9Weine ist Österreichs erster vollständig kuratierter Weinstore für Weinliebhaber, die gerne Premium Wein trinken, aber sich nicht mit dem komplexen Thema Wein beschäftigen wollen oder können. 9Weine bietet exklusiv für seine Mitglieder handverlesene und verkostete Weine von Weinprofis & Sommeliers zum garantiert besten Preis-Genussverhältnis. Ein ständig wechselndes Sortiment von prämierten und ausgezeichneten Weinen nationalen und internationalen Formates, ist für 9 Tage oder solange der Vorrat reicht im Shop verfügbar.



Das entscheidende bei 9Weine: Der von den Winzern erhaltenen Preisvorteil wird zum größten Teil an die Kunden weitergegeben.

Weine ist die trinkbare Innovation

Der Online Weinhandel ist ein stark wachsender Markt. „Derzeit werden lediglich 2 Prozent des gehandelten Weins online gekauft, in vergleichbaren Branchen liegt dieser Wert bei 10-15%. Manche Prognosen sprechen sogar von 20%

"Wir sind damit zur trinkbaren Innovation geworden“, so Michael Prünner, Gründer und CMO des Unternehmens. Die Zahlen sprechen für sich: 40.000 Flaschen wurden seit Firmengründung verpackt und gingen auf die Reise - national wie international. Eine Handvoll erlesener Winzer konnten für eine Partnerschaft gewonnen werden und 9 Mitarbeiter servicieren die Kunden von 9Weine 365 Tage im Jahr.

Crowdinvesting Kampagne mit CONDA soll 9Weine weitere 250.000 Euro bringen

Neben den neugewonnenen Investoren soll auch eine heute startende Crowdinvesting Kampagne das Wachstum von 9Weine stärken. Über CONDA, die größte Österreichische Plattform für Crowdinvestment können private Kleinanleger Beiträge ab 100 Euro in die Neun Weine GmbH investieren und am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Das Investment ist mit 4,5% pro Jahr verzinst und die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Zusätzlich gibt es attraktive Prämien wie beispielsweise Rabatte zwischen 3,9-4,9% auf Bestellungen - für Early Birds, die bis Ende März investieren sogar 6,9% - ein 9Weine Leben lang! Die aktuelle Unternehmensbewertung liegt bei 2,5 Mio Euro. „Das Konzept hinter 9Weine wird vom Endkunden hervorragend angenommen und deshalb wollen wir wachsen. Weinliebhaber haben die Möglichkeit 9Weine zu stärken und am Erfolg teil zu haben. Wein verbindet bekanntlich.“, lautet der Aufruf an Weinaffine die Kampagne zu unterstützen.

