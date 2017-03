EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / DIE ERGEBNISSE 2016 SPIEGELN DIE STARKE PERFORMANCE QUER DURCH DAS PORTFOLIO WIDER

DIE ERGEBNISSE 2016 SPIEGELN DIE STARKE PERFORMANCE QUER DURCH DAS PORTFOLIO WIDER

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 22. März 2017. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr endend zum

31. Dezember 2016 bekannt.

Wesentliche Highlights

Steigerung der Nettomieterlöse auf Vergleichsbasis (ausgenommen Russland) um 1,8 %, angetrieben durch die Erhöhung der Qualität des Portfolios

Positive operative Ergebnisse, mit Umsatzrendite bei 95,4 % und Belegungsrate bei 96,6%

Steigerung des Gewinns vor Steuern um EUR 104 Millionen

Solide Fortschritte beim Neuentwicklungs- und Erweiterungsprogramm, Initiativen die Bruttomietfläche bis zum Jahr 2020 um 70.000 m2 zu erweitern (Erweiterung um 7.600 m2 im Jahr 2016), Fokus auf Warschau

Wichtiger Meilenstein im März 2017, durch den Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Beilegung der überwiegenden Mehrheit der juristischen Altlasten in Österreich

Kosteneinsparungsprogramm bei administrativen Kosten von EUR 10 Millionen jährlich beginnend mit dem Jahr 2018 als Folge des Abschlusses der Rahmenvereinbarung betreffend der juristischen Altlasten und der Identifizierung von operativen Effizienzsteigerungen

Eine gut positionierte Bilanz die zukünftiges Wachstum begünstigt

Geschäftsbericht

Der Gewinn vor Steuern betrug für das Geschäftsjahr EUR 72,6 Millionen, was einen Anstieg von EUR 103,5 Millionen im Vergleich zu einem Verlust von EUR 30,9 Millionen im Geschäftsjahr 2015 widerspiegelt, was hauptsächlich auf eine Neubewertung von EUR 14,5 Millionen zurückzuführen ist (verglichen mit einer Abwertung von EUR 104,7 Millionen im letzten Jahr, hauptsächlich wegen Russland), welche durch den Anstieg der administrativen Aufwendungen um EUR 20 Millionen, hauptsächlich aufgrund von höheren Kosten und Rückstellungen im Zusammenhang mit juristischen Altlasten kompensiert wurde

Die Nettomieterlöse der Gruppe betrugen EUR 188,8 Millionen (2015: EUR 197,9 Millionen) mit Nettomieterlösen nach EPRA auf Vergleichsbasis von EUR 156,6 Millionen (2015: EUR 160,3 Millionen) welche durch einen Rückgang bei den Erlösen in Russland um EUR 5,9 Millionen bzw. 15,0 % (4. Quartal 2016: -3.0%) beeinträchtigt wurden

Die operative Umsatzrendite blieb bei soliden 95,4 % (2015: 96,4 %)

Die Belegungsrate blieb stabil bei 96,6 % (31. Dezember 2015: 96,7%)

Bereinigte Einnahmen nach EPRA je Aktie betrugen 31,4 EURCent (2015: 33,3 EURCent)

Das EBITDA, ausgenommen Neubewertung, Veräußerungen und Wertminderungen und juristische Altlasten betrug EUR 162,2 Millionen (2015: EUR 174,0 Millionen) was die Veräußerung von Nicht-Kernimmobilien und einen Rückgang der Erlöse in Russland widerspiegelt

Der Wert des Portfolios von 60 Bestandsobjekten der Gruppe lag nach strategischen Portfolioveräußerungen bei EUR 2,6 Milliarden (31. Dezember 2015: 77 Bestandsobjekte bei EUR 2,7 Milliarden)

Der Nettovermögenswert (Net Asset Value - "NAV") nach EPRA je Aktie betrug EUR 5,39 (31. Dezember 2015: EUR 5,64) nach der Zahlung einer Sonderdividende von 14,0 EURCent im September und den drei vierteljährlichen Dividenden von 6,75 EURCent

Es wurde eine gleichbleibende jährliche Dividende von 27 EURCent je Aktie für das Jahr 2017 beschlossen, mit einer Dividende für das erste Quartal von 6,75 EURCent je Aktie, die als Kapitalrückzahlung am 31. März an die am 24. März registrierten Aktionäre mit dem 23. März 2017 als Ex-Dividenden-Tag ausgeschüttet wird

Wesentlicher Fortschritt bei der Neuausrichtung des Portfolios während des Jahres 2016 und für 2017:

Neuentwicklungs- und Erweiterungsprogramm sichert zukünftigen hochqualitativen Cash-Flow:

7.600 m2 Erweiterung bei Atrium Promenada erfolgreich abgeschlossen und eröffnet, mit andauernden Arbeiten für eine zusätzliche Erweiterung im Ausmaß von 13.400 m2

Es wurde mit der Erweiterung um 8.600 m2 Bruttomietfläche bei Atrium Targowek begonnen

Diese polnischen Projekte sind Teil einer weitergehenden Neuentwicklungspipeline, durch welche das Portfolio der Gruppe um knapp 70.000 m2 an neuer Bruttomietfläche erweitert werden soll, was einen wesentlichen Beitrag zur Bestrebung darstellt, ein nachhaltiges Ertragswachstum zu generieren

Veräußerungen um das Portfolio auf qualitativ höherwertige Vermögenswerte auszurichten

Veräußerung eines Portfolios von zehn Einzelhandelsimmobilien in der Tschechischen Republik für EUR 102,6 Millionen im Februar 2016 abgeschlossen; spiegelt ein 8%iges Premium auf den Zeitwert wider

Rahmenvereinbarung für die Veräußerung von zwei Liegenschaften in Russland für EUR 10 Millionen im April 2016 unterzeichnet

Veräußerung von drei kleineren polnischen Vermögenswerten im Juni 2016 für EUR 17,5 Millionen und Veräußerung von Atrium Azur im Oktober 2016 für EUR 12,5 Millionen, als sich die Gruppe aus Lettland zurückzog; beide Veräußerungen erfolgten - wie bei früheren Veräußerungen - leicht über dem Zeitwert

Finanztransaktionen ermöglichen gefestigtes Bilanzbild und Flexibilität:

Abschluss der freiwilligen Rückführung eines EUR 49,5 Millionen Bankkredites in Polen im März 2016

84 % der Bestandsobjekte der Gruppe sind zum 31. Dezember 2016 unbelastet

Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2020 und 2022 wurden im Nominalbetrag von EUR 17 Millionen im April 2016 zurückgekauft

EUR 175 Millionen an unbesicherten revolvierenden Kreditlinien sind nach Abschluss einer EUR 25 Millionen Aufstockung im vierten Quartal 2016 verfügbar

Zum 31. Dezember 2016 lag die Brutto Loan-to-Value Ratio bzw. Netto Loan-to-Value Ratio bei 32,3 % bzw. 28,7 %. Die Gesellschaft bleibt konservativ verschuldet und gut positioniert für sich allenfalls ergebende zukünftige Neuentwicklungen und Wachstumsmöglichkeiten

Neuer Meilenstein bei der Beilegung von juristischen Altlasten:

Im Jänner 2016 gab die Gesellschaft die Beilegung des Rechtsstreits in den Niederlanden und die Einrichtung eines Entschädigungsfonds bekannt, der bis Oktober 2016 bestand und hinsichtlich 1.650 Einreichungen erwartete Entschädigungszahlungen von EUR 11 Millionen (von denen Atrium 50 % trägt) leisten soll

Mit der Unterfertigung einer Rahmenvereinbarung zur Beilegung der überwiegenden Mehrheit der österreichischen juristischen Altlasten wurde im März 2017 ein wichtiger positiver Meilenstein erreicht. Zahlungen unter der Rahmenvereinbarung werden bis zu EUR 44 Millionen betragen und wurde die diesbezügliche Rückstellung dafür um rund EUR 32 Millionen erhöht

Veränderungen im Management:

- Nach dem Rücktritt von Josip Kardun wurde Liad Barzilai am 23. Februar 2017 zum Chief Executive Officer der Gruppe bestellt

Liad Barzilai, CEO der Gruppe, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "Unsere aktuellen Ergebnisse spiegeln sowohl die Verbesserung des Portfolios als auch das gefestigte Bilanzbild, welches eine solide Basis der Gruppe für Wachstum in den kommenden Jahren darstellt, wider."

"Unser Neuentwicklungs- und Erweiterungsprogramm verläuft gut und wir verfügen über eine solide Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten, wodurch es uns in den kommenden Jahren möglich sein wird qualitativ hochwertige und nachhaltige Erlöse zu generieren."

"Zudem werden die erzielten Fortschritte in Bezug auf die Beilegung der juristischen Altlasten und die damit verbundene Kostenreduktion sowie Kosteneinsparungen aufgrund einer verbesserten operativen Effizienz das EBITDA jährlich um rund EUR 10 Millionen erhöhen, wodurch wir in die Lage versetzt werden, positiv in die Zukunft zu blicken und weiteren Wert für unsere Aktionäre zu generieren.

"Nachdem ich im Februar erst kürzlich die Position des CEO übernommen habe, möchte ich meinen Kollegen bei Atrium für deren Beitrag zu den soliden Ergebnissen zum Jahresende danken."

