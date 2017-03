Hampton by Hilton kommt nach Regensburg

Real Dreams vermittelt Ten Brinke Hotelneubauprojekt in Regensburg an tristar GmbH Berlin

Schaffhausen (ots) - Auf Vermittlung der Real Dreams Estate Group hat die Ten Brinke Group ihr neues Bauvorhaben in Regensburg, Marina Quartier nähe Babostraße an die tristar GmbH mit einem 25 jährigen Mietvertrag vermietet. Die Projektverantwortung liegt seit der ersten Idee bis zur Realisierung für dieses Objekt bei der Ten Brinke Bayern mit Sitz in Regensburg. Die juristische Unterstützung der tristar GmbH hat die Kanzlei Rotthege Wassermann aus Düsseldorf übernommen.

Das Hotelvorhaben für die Marke Hampton by Hilton wird auf ca. 4.500 m² BGF bis Anfang des vierten Quartals 2019 fertiggestellt werden. Baubeginn soll noch in 2017 erfolgen. Der Betreiber tristar GmbH aus Berlin wird das Hotel voraussichtlich im vierten Quartal 2019 eröffnen. Der Hotelneubau der Kategorie drei Sterne wird auf vier Obergeschossen und zwei Untergeschossen mit 131 Zimmern und 33 Tiefgaragenstellplätzen ausgestattet sein. Im Erdgeschoss befindet sich der Frühstücks- und Aufenthaltsbereich. Besonders attraktiv ist die fußläufig zu erreichende Innenstadt und das unmittelbar angrenzende Kongresscenter sowie der zukünftige Ausblick in die später angrenzende Marina der Stadt Regensburg.

Geschäftsführer Albert ten Brinke betonte, dass das ausschlaggebende Argument für die Wahl des Betreibers und der Marke die außergewöhnliche Professionalität des Mieters und dem weltweit aktiven Franchisegeber Hilton war. "Die Marke Hampton by Hilton befindet sich in Deutschland im Wachstum und das Konzept von Hampton by Hilton hat uns an diesem Standort überzeugt. Durch den professionellen Franchisegeber Hilton und den Franchisenehmer tristar haben wir Partner gewinnen können, die für uns für hohe Rendite und Sicherheit für das Investment stehen".

Ulrich Enzinger, geschäftsführender Gesellschafter der tristar GmbH, ist mit der Vermittlung des Standortes sehr zufrieden. Enzinger bestätigte: "Unser Unternehmen hat seinen Fokus auf bedeutende Hotelstandorte in Deutschland und Europa gelegt. Für uns war es wichtig den Standort in Regensburg mit seinem Welterbe mit einer Marke wie Hampton by Hilton zu besetzen". Durch die Nähe zu dem neuen Kongresscenter sowie der fußläufig zu erreichenden Innenstadt von Regensburg ist sich Enzinger als Betreiber sicher, hier einen Mehrwert für die Stadt Regensburg, für Projektentwickler sowie für Investoren und den Franchisegeber Hilton an diesem Standort anzubieten. "Wir freuen uns, am Standort Regensburg mit einer der bekanntesten internationalen Marken unser Hotel Portfolio erweitern und das Angebot der Hilton-Gruppe in Regensburg weiter ergänzen zu können", so Enzinger weiter.

Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development, EMEA, Hilton:

"Das Hampton by Hilton Regensburg ist ein weiteres Kapitel in der wunderbaren Geschichte, die Hiltons Focused Service Hotels in Deutschland schreiben. Mit fünf noch in diesem Jahr zu eröffnenden Hotels, war die Pipeline von Hilton in Deutschland noch nie so groß."

Über tristar GmbH:

Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Management von internationalen Markenhotels im deutschsprachigen Raum. Derzeit umfasst das tristar-Portfolio drei neu eröffnete Hotels der Marke Holiday Inn beziehungsweise Holiday Inn Express sowie acht weitere internationale Markenhotels, die derzeit an den Standorten Siegen, Aachen, 2 x Berlin, Hamburg, Dortmund, Mülheim a.d. Ruhr und Dresden neu errichtet werden.

Über weitere elf Standorte hat tristar bereits Mietverträge unterzeichnet, für welche die Eröffnung in 2018 und 2019 vorgesehen ist. Geplant ist, das Portfolio durch die Entwicklung weiterer Hotelprojekte nach und nach auszubauen. Dazu hat tristar mit der Intercontinental Hotels Group (IHG) ein Multiple Development Agreement über insgesamt 30 Hotels abgeschlossen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen im Jahr 2015 mit Hilton Worldwide über einen Rahmenvertrag insgesamt zehn deutsche Standorte gesichert (www.tristar-hotels.de).

Über Ten Brinke:

Mehr als 110 Jahre fachkundiges Bauen hat die Ten Brinke Group zu einem internationalen Immobi-lienunternehmen mit über 700 Mitarbeitern, einem Umsatz von ca. 700 Mio. Euro und Niederlas-sungen in den Niederlanden, in Deutschland, Spanien und Griechenland gemacht. Ten Brinke deckt das gesamte Spektrum rund um die Immobilie ab - Grundstücksakquisition, Entwicklung von Bebauungs- und Nutzungskonzepten, Finanzierung, Planung, Ausführung als GU, Verkauf, Vermietung und Asset Management (www.tenbrinke.com).

Über Hampton by Hilton:

Laut Entrepreneur® ist Hampton by Hilton seit acht Jahren die Nummer 1 der Franchiseunternehmen. Dazu gehören auch Hampton Inn by Hilton und Hampton Inn & Suites by Hilton. Die Marke bietet preisbewussten und qualitätsorientierten Reisenden mehr als 2.200 Hotels mit über 223.000 Zimmern in 19 Ländern und Regionen. Qualitativ hochwertige Unterkünfte und Zusatzleistungen, wie kostenloses WLan und kostenloses Frühstück, machen Hampton by Hilton zum Marktführer in seinem Segment. Hampton by Hilton Teammitglieder betreuen die Gäste in einer freundlichen, authentischen und liebevollen Art und Weise -der Hamptonality. Hampton by Hilton ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm für Hiltons 14 verschiedene Hotelmarken. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen, einschließlich einer flexiblen Zahlung mit Regler, die es Mitgliedern erlaubt aus nahezu jeder Kombination von Punkten und Geld auszuwählen, um einen Aufenthalt zu buchen, kostenlosem Standard-WLAN und digitalen Annehmlichkeiten, wie digitales Check-in mit Zimmerauswahl und dem digitalen Schlüssel (bei ausgewählten Standorten), die ausschließlich über die branchenführende Hilton Honors App verfügbar sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hampton.com und news.hampton.com oder Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.

Über Hilton:

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global agierendes Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 14 internationalen Marken auf höchstem Niveau, das mehr als 4.900 Immobilien mit mehr als 800.000 Zimmern in 104 Ländern und Regionen beinhaltet. Hilton widmet sich seiner Mission weltweit das gastfreundlichste Unternehmen zu sein, indem es eine außergewöhnliche Erfahrung bietet, in jedem Hotel, für jeden Gast, zu jeder Zeit. Diese Marken umfassen Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Außerdem bietet Hilton das weltweit renommierte Bonus-Programm Hilton Honors® an. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, erhalten Vorteile wie exklusive Vergünstigungen, welche eine flexible Zahlung mit Regler beinhaltet, die es Mitgliedern erlaubt auszuwählen wieviel Punkte sie mit Geld kombinieren möchten - ein exklusiver Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, ebenso wie kostenloses W-LAN. Für weitere Informationen besuchen Sie Hilton bei newsroom.hilton.com oder bei Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über Real Dreams Estate Düsseldorf GmbH:

Die Real Dreams Estate Düsseldorf GmbH ist Lizenznehmerin der Real Dreams Estate Group AG mit Sitz in Schaffhausen. Die Real Dreams Estate Group AG spezialisiert sich zunehmend seit 2015 auf internationale Hotelvermittlungen und Beratungen für Investoren, Projektentwickler und Betreiber (www.real-dreams.com).

