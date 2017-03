Nexen Tire richtet '2017 Purple Summit, Manchester' für weltweite Geschäftspartner aus

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweit tätiger, führender Reifenhersteller, hat den '2017 Purple Summit, Manchester' ausgerichtet, um das Engagement für seine weltweiten Partner zu demonstrieren.

Der 'Purple Summit' -- eine integrierte Marketing-Kampagne von Nexen Tire - wurde von Nexen Tire ins Leben gerufen, um die Beziehungen zu seinen weltweiten Businesspartnern zu fördern und zu stärken und die Präsenz des Unternehmens auf dem Weltmarkt zu erhöhen. Vor Ort trafen sich diesjährig wertgeschätzte Geschäftspartner aus 34 Ländern.

Nexen Tire hatte gemeinsam mit Handelspartnern aus der ganzen Welt verschiedene aufregende Aktivitäten auf die Beine gestellt, um den Teilnehmern eine Grundlage für die Schaffung solider Bindungen zu vermitteln. Den Rahmen bildete ein lockeres gemeinsames Willkommensdinner, gefolgt von Konferenzen in der Manchester City Football Academy, die Nexen Tires spannende globale Marketingaktivitäten und die erstklassige High-End-Qualität seiner Produkte aufzeigten. Im Anschluss fand ein mitreißendes Fußballspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool im Etihad Stadium statt, dem Heimstadion des Manchester City F.C.

Das Match wurde als 'Special Sponsor's Spieltag' von Nexen Tire als einem der Hauptsponsoren des Vereins in mittlerweile zweiter Saison ausgerichtet. Dem Spiel kam besondere Bedeutung bei, da Nexen Tire und der Manchester City F.C. gerade das Sponsoring für die historisch erste Markenwerbung auf Trikotärmeln der EPL (English Premier League) bekanntgegeben haben, und damit auf eine noch stärkere Beziehung bauen können. In der Halbzeit fand ein Nexen Tire Skills Challenge statt, bei dem ausgewählte Fans sich daran versuchen konnten, durch einen Nexen-Reifen zu kicken, um besondere Preise zu ergattern.

"Wir sind stolz darauf, den '2017 Purple Summit, Manchester' für unsere weltweiten Geschäftspartner und Kunden ausrichten zu können, um tiefgehende und langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen", erklärt Travis Kang, CEO von Nexen Tire. "Wir werden auch weiterhin in unsere Partnerschaften investieren und die Beziehungen mit unseren Partnern und Kunden auf der ganzen Welt ausweiten".

Informationen zu Nexen Tire

Das 1942 gegründete Nexen Tire ist ein globales Produktionsunternehmen für Reifen mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet weltweit mit über 390 Händlern mit Standorten in 140 Ländern zusammen (Stand Dezember 2016) und besitzt drei Fertigungsbetriebe -zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Der Betrieb einer weiteren Produktionsstätte in Zatec (Tschechische Republik) wird 2018 aufgenommen. Nexen Tire produziert Reifen für Personenwagen, SUV und Kleinlaster mit modernster Technologie und Exzellenz in punkto Design. Das Unternehmen konzentriert sich ebenfalls auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Spitzentechnologie basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweit tätige Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster Reifenhersteller überhaupt mit vier der weltweit wichtigsten Design Awards der Branche einen Grand Slam für sich verbuchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.nexentire.com.

