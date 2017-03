Qvest Media und Comcast Technology Solutions wollen TV-Dienste der nächsten Generation gemeinsam voranbringen

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Comcast Technology Solutions, ein führender globaler Anbieter, dessen Portfolio die Multiplattform-Lösung 'Video Platform' für Videomanagement, Veröffentlichung und Monetarisierung umfasst, und Qvest Media, der führende Systemarchitekt für Broadcast- und Medientechnologie, haben sich auf einen internationalen Channel-Deal geeinigt.

Mit anfänglichem Schwerpunkt auf den Nahen Osten und Asien wird Qvest Media als internationaler Reseller und Systemintegrator für das Videomanagementsystem von Comcast Technology Solutions agieren, eines der umfassendsten, derzeit verfügbaren Angebote für Multiplattform-Videomanagement und Monetarisierung.

Thomas Müller, General Manager von Qvest Media Dubai, stellt dazu fest: "Die heutige Medienlandschaft ist durch wachsende Anforderungen an flexible und maßgeschneiderte technische Lösungen und Dienstleistungen geprägt. Medienunternehmen suchen kontinuierlich nach Weiterentwicklungen, um ihre Inhalte über verschiedene Plattformen hinweg auf mehreren Ausgabegeräten mit Augenmerk auf verschiedene Anbieter und kommerzielle Modelle zu veröffentlichen. Mit den Ressourcen von Comcast Technology Solutions können wir die Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen, und ihrem Publikum das qualitativ beste Zuschauererlebnis bieten".

Qvest Media und Comcast Technology Solutions werden ab jetzt gemeinsam an der Entwicklung und Unterstützung neuer Vertriebsmöglichkeiten und Absatzchancen arbeiten, um die Grundlage für die Einführung von TV-Diensten der nächsten Generation für Over The Top (OTT), Subscription Video On Demand (SVOD), Transactional Video On Demand (TVOD), Electronic Sell Through (EST) und Internet Protocol TV (IPTV) zu schaffen. Zusammen mit Comcast Technology Solutions kann Qvest Media erstrangigen Sendeanstalten, Telekommunikationsbetreibern und Pay-TV-Unternehmen ein umfangreiches Tool-Kit zur Vereinfachung der Veröffentlichung, Verteilung und Monetarisierung ihrer Online-Video-Inhalte bereitstellen. Als Full-Service Systemarchitekt steht Qvest Media dabei seinen Kunden mit Beratung, Installation, Implementierung und laufender Unterstützung zur Integration der OTT-Plattform in ihre mediale Wertschöpfungskette zur Seite.

"Video Platform von Comcast Technology Solutions ist eine der branchenweit umfassendsten Multiplattform-Videomanagementlösungen für den gewerblichen Einsatz. Sie liefert eine optimierte Workflow-Verwaltung, Orchestrierung der Medien und eine übergreifende Plattform für Video-Broadcast und digitale Distribution, kombiniert mit einer leistungsstarken Suite für die effektive Monetarisierung", erklärt Neil Berry, Vice President und Managing Director International bei Comcast Technology Solutions.

Mit durchgängiger, automatisierter Veröffentlichung und Verteilung auf eine Reihe von Ausgabegeräten wie Desktop-PCs, Mobilgeräte und TVs bietet Video Platform erweiterte Workflows, die die Veröffentlichung und den Vertrieb von Online-Videoinhalten für Video on Demand (VOD), Live-Events, lineare Kanäle, Syndication und soziale Netzwerke vereinfachen. Video Platform nutzt mpx, das sämtliche Geschäftsmodelle zur Video-Monetarisierung wie SVOD, AVOD, TVOD und EST unterstützt.

Informationen zu Qvest Media

Qvest Media ist ein weltweit führender Systemarchitekt für Broadcast-und Medientechnologie und spezialisiert in den Branchen Television, Medien und Telekommunikation. Das Unternehmen betreibt mit mehr als 180 Mitarbeitern sechs Standorte in Köln, Berlin, München, Schaffhausen, Dubai und Singapur. Mit seinem Leistungsspektrum bietet Qvest Media 360°-Know-how für das Design, die Entwicklung, Umsetzung sowie den Betriebssupport medientechnischer Infrastrukturen. Qvest Media hat sich mit seinem Geschäftsbereich Professional Products auf die Beratung für die Auswahl und den Vertrieb von AV- und Broadcast IT-Produkten spezialisiert. Das Partnernetzwerk umfasst in diesem Bereich die innovativsten und bedeutendsten Hard- und Softwarehersteller. Darüber hinaus hat sich Qvest Media als einer der größten Rental-Anbieter von Dry Hire-Equipment und Systemlösungen für Live-Broadcasting bei Veranstaltungen, Sport und Entertainment etabliert. International zählen heute bekannte internationale Sender, Telekommunikationsanbieter und Mediennetzwerke zum festen Kundenstamm von Qvest, darunter ARD und ZDF, Sky, RTL, Al Arab, SRG, Al Jazeera, MediaCorp, beIN SPORTS, Dubai Media Incorporated, SES ASTRA, Deutsche Telekom, Etisalat und Turner Broadcasting. www.qvestmedia.com

Informationen zu Comcast Technology Solutions

Comcast Technology Solutions, ein Geschäftsbereich von Comcast Cable, liefert ein komplettes Portfolio an Produkten und Ressourcen für Werbetreibende, Content-Provider und die globalen Betreiber- und Technologiemärktet, das dem aufkommenden Bedarf an Verteilung und Monetarisierung von Inhalten in der modernen Multiplattform-Welt gerecht wird. Comcast Technology Solutions baut auf Comcasts solide Medien- und Entertainment-Infrastruktur auf, verfügt über ein unübertroffen breites und fundiertes Fachwissen, das sich auf zwanzig Jahre an Erfahrung in Broadcast und Digital gründet, und unterstützt seine Kunden bei der Zuschauerbindung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.comcasttechnologysolutions.com

