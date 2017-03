Erinnerung | NEOS Wien PK zum Kampagnenstart: #aufatmen – Mehr Luft für Unternehmer_innen | Mi, 22.03.2017 | 10:00 Uhr

Mit Beate Meinl-Reisinger, Markus Ornig und dem Gesicht der Kampagne Ort: Ludwig & Adele im Künstlerhaus (Karlsplatz)

Wien (OTS) - Ob ‚Waxing-Gipfel‘ von Vizekanzler Mitterlehner oder Kerns ‚Plan A‘: Unternehmerinnen und Unternehmer werden mit PR-Aktionen abgespeist anstatt dass die Politik endlich für wirkliche Entlastung sorgt. Unternehmerinnen und Unternehmer in Wien brauchen mehr Luft – nicht Show-Politik. NEOS Wien setzt sich dafür ein, dass Selbstständige wieder aufatmen können. Wir gehen zu den Wirtschaftstreibenden der Stadt, besuchen sie in den Betrieben, fragen was geändert gehört.

Die NEOS Wien #aufatmen-Kampagne wird am Mittwoch, 22. März im Ludwig & Adele im Künstlerhaus (Karlsplatz) ab 09:30 Uhr mit der Möglichkeit zu Frühstücken und um 10:00 Uhr mit der inhaltlichen Präsentation bestehend aus Vorstellung des Unternehmers und Gesicht der Kampagne, eines Image-Clips und der Themenschwerpunkten eingeleitet.

Zum Auftakt laden NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig ganz herzlich ein.





#aufatmen – Mehr Luft für Unternehmer_innen

Kampagnenpräsentation

mit Pressefrühstück ab 9:30 Uhr

Datum: 22.03.2017, 10:00 Uhr

Ort: Cafe Ludwig & Adele im Künstlerhaus

Akademiestraße 13, 1010 Wien, Österreich

