EINLADUNG: Pressegespräch Gernot Blümel: „Frühling für Wien – Aufbruch für den Standort“

Standortfragen statt Nachfolgefragen – Freiheit schaffen, Chancen denken – Kampagnenpräsentation: „Weltstadt Wien. Offen am Sonntag!“

Wien (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich ein zum

Pressegespräch mit Landesparteiobmann Stadtrat Mag. Gernot Blümel

zum Thema

„Frühling für Wien – Aufbruch für den Standort“

Auch der Standort Wien braucht einen neuen Frühling und einen Aufbruch in die Zukunft. Dazu müssen Standortfragen statt Nachfolgefragen in den Mittelpunkt gerückt werden. Für die ÖVP Wien stehen all jene Bereiche im Fokus, die der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze zu schaffen: Von der Dritten Piste über die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten bis zur Entlastung der Unternehmer.

ÖVP Wien-Chef Gernot Blümel nimmt zu diesen und aktuellen politischen Fragen Stellung und präsentiert die neue Kampagne „Weltstadt Wien. Offen am Sonntag!“

Zeit: Mittwoch, 22. März 2017, 11.00 Uhr

Ort: ÖVP Wien, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Die ÖVP Wien freut sich auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 912

presse.klub @ oevp-wien.at