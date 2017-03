Spinnaker Support meldet Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016

Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der weltweit führende Anbieter von Drittanbieter-Support, Managed Services und Beratungsleistungen für Anwender von SAP- und Oracle Enterprise-Anwendungen, gab heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 48,7 %. Die Anzahl an Kunden stieg auf 852 in 93 Ländern. Die Belegschaft nahm um 34,6 % zu.

"Im Jahr 2016 blieb Spinnaker Support der am schnellsten wachsende Anbieter in einem wachstumsstarken Markt", sagte Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Unternehmen, die SAP und Oracle einsetzen, wollen einen höheren Wert in Bezug auf ihre Wartungs- und Support-Ausgaben erlangen. Viele haben ihre hohen Support-Ausgaben vorübergehend eingestellt, während sie ihre strategischen Cloud-Roadmaps definieren. Unsere einzigartige Mischung aus Dienstleistungen, einem unermüdlichen Engagement in Sachen Kundenzufriedenheit und unser Respekt für die geistigen Eigentumsrechte anderer waren die treibende Kraft bei unseren Rekordergebnissen."

Rekordumsatz- und Belegschaftswachstum im Jahr 2016

Neuer Rekord beim Umsatzwachstum von 48,7 %.

Oracle Support-Services (http://www.spinnakersupport.com/oracle-support-services/) stiegen um 52,5 %.

SAP Support-Services (http://www.spinnakersupport.com/sap-support-services/) nahmen um 38,9 % zu.

36,3 % des gesamten Nettoumsatzes wurden außerhalb von Nordamerika erwirtschaftet, wobei Verträge mit 17 Neukunden in internationalen Ländern unterzeichnet wurden.

90,1 % des gesamten Nettoumsatzes sind auf Drittanbieter-Support zurückzuführen, der Rest stammt aus Managed Services und Beratung.

Das Unternehmen erweiterte seine weltweite Belegschaft um 34,6 % und verstärkte jedes regionale Support-Hub, darunter Denver, London, Mumbai und Singapur, mit Support-Technikern.

Es wurde ein Support-Hub in Tel Aviv eröffnet, um lokale Ressourcen zur Unterstützung israelischer Kunden hinzuzufügen und unser weltweites Betreuungsmodell zu stärken.

69,8 % der Gesamtmitarbeiterzahl bieten Supportleistungen an.

Die Zahl der Vertragskunden ist derzeit auf 852 angestiegen und verteilt sich auf 93 Länder.

Spinnaker Support ist derzeit der einzige Anbieter von Drittanbieter-Support, der umfassende Softwarearchivierungsdienste für Unternehmen mit Oracle anbietet. Das reduziert die Kundenkosten, Komplexität und das rechtliche Risiko.

Auszeichnungen und Anerkennungen im Jahr 2016

Geehrt als Preisträger des Stevie Award für das Kundenservice-Team des Jahres

Anerkannt von CIOReview als einer der Top 20 vielversprechendsten Datenbanktechnologieanbieter und als einer der Top 100 vielversprechendsten Oracle Solution Provider

Von der Denver Post als der Gewinner des Top Workplaces Award im Bundesstaat Colorado ausgezeichnet

Kundenanerkennung

Die Vaisala Corporation mit Sitz in Finnland ist weltweit führend im Bereich der Umwelt- und industriellen Messtechnik. Nach einer gründlichen Evaluierung vollzog Vaisala für die Unterstützung der E-Business Suite (EBS) den Wechsel von Oracle zu Spinnaker Support. "Mit Spinnaker Support erhalten wir eine umfassendere Unterstützung, inklusive steuerlicher und regulatorischer Updates, und das bei erheblichen Kosteneinsparungen", sagte Bodil Forss, Chief Information Officer bei Vaisala. "Seit dem Inkrafttreten des Support-Vertrages im Juni 2016 haben die Techniker von Spinnaker Support bis heute unsere Probleme zufriedenstellend gelöst. Wir sind mit der Reaktionsfähigkeit und Unterstützungsqualität von Spinnaker Support sehr zufrieden."

"Wir haben unser SAP-System auf ein Drittanbieter-Support-Modell umgestellt, da wir Stabilität aufweisen und Einsparungen auf strategischere Programme verlagern wollten", sagte Peter Girgis, Vice President und CIO der Dunn-Edwards Corporation. "Nachdem wir unsere Suche auf die beiden Hauptakteure eingegrenzt hatten, entschieden wir uns letztendlich für Spinnaker Support - die Kultur, Mitarbeiter und das bewährte Liefermodell haben uns überzeugt. Spinnaker Support hat insgesamt einfach besser zu Dunn-Edwards gepasst."

2017 entwickelt sich zu einem weiteren sensationellen Wachstumsjahr

"Neukundengewinne setzen sich weiterhin auf der ganzen Welt fort", so Herr Stava weiter. "In diesem Jahr eröffnen wir neue operative Hubs in Osteuropa, Asien-Pazifik und dem Mittleren Osten und bauen unsere globale Reichweite weiter aus, indem wir unser Support-Betreuungsmodell unter dem Motto "Follow the Sun" fortsetzen. Wir werden weiterhin die weltweit besten SAP- und Oracle-Software-Techniker einstellen, die nach unseren ISO 9001:2015 zertifizierten Prozessen vorgehen und die wir mit der modernsten ITSM-Technologie der Branche ausstatten."

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support ist das weltweit am schnellsten wachsende Unternehmen für Drittanbieter-Support, Managed Services und Beratungsleistungen. Betreut werden Unternehmen in 93 Ländern, die SAP- und Oracle-Software nutzen.

Kunden, die zum Drittanbieter-Supportmodell ISO 9001:2015 von Spinnaker Support wechseln, gewinnen dadurch einen optimierten Support für SAP- und Oracle-Anwendungen zu einem Bruchteil des herkömmlichen Preises. Der Drittanbieter-Support umfasst Fehlerbehebungen (einschließlich aller Anpassungen), globale steuerliche und gesetzliche Updates sowie allgemeine Anfragen und beratende Unterstützung.

Maßgeschneiderte, gemanagte Dienste für Anwendungen und Technik werden bereitgestellt, die spezialisierte Systemadministration, Leistungsoptimierung und Troubleshooting-Lösungen beinhalten, um intensiv in den IT-Systembetrieb der Kunden einzutauchen und so ein breites Spektrum ihrer Schwierigkeiten oder Fragen zu klären.

Strategische Beratungsprojekte sind speziell auf die fortlaufenden Verbesserungen und die Weiterentwicklung von Oracle und SAP Enterprise-Anwendungen und Umgebungstechnologien ausgerichtet.

Das Serviceangebot von Spinnaker Support für Anwendungen von einem Hersteller erstreckt sich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca und weitere. Um mehr über Spinnaker Support zu erfahren, besuchen Sie bitte www.spinnakersupport.com oder kontaktieren Sie uns telefonisch, international unter +44 (0)20 8242 1785 oder in den USA/Kanada unter 877-476-0576. Folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter

(https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook

(https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) oder Google+

(https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).