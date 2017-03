PeopleKeys, Experten für Persönlichkeitsbeurteilung und Verhalten, betreiben neue Coaching-Akademien und bieten Coaching-

Schulungspartnerschaften in Europa/Asien

Boardman, Ohio (ots/PRNewswire) - PeopleKeys, seit über 35 Jahren internationale Experten für angewandte Persönlichkeitstests und -analysen, geben die Eröffnung einer neuen Schulungseinrichtung in Warschau bekannt. "The Leadership Academy" stützt sich auf die fortschrittlichen Persönlichkeitsprofil-Tools von PeopleKeys und wurde im Rahmen der kürzlich erfolgten internationalen Expansion gegründet. Das dynamisch wachsende Unternehmen akzeptiert derzeit neue Angebote für Coaching- und Schulungspartnerschaften.

Anna Sarnacka-Smith, Gründerin, Autorin und Executive Coach von The Leadership Academy, sagte:

"Wir haben erfolgreich vielfältige Persönlichkeitsbeurteilungen implementiert, die Coaches, Schulungskräfte und HR-Lösungen bereitstellen, um das Potenzial von Menschen in unserem 'EFFECTIVENESS'-Programm zu erschließen. Ich habe bemerkt, dass wir in Europa den Fokus zu sehr auf Bereiche zur Verbesserung legen und nicht auf unsere Stärken. Insofern sind unsere Beurteilungsmethoden eine maßgeschneiderte Lösung für Führungskräfte, damit sie weiter wachsen und sich auf ihre Stärken statt auf ihre Grenzen konzentrieren können. Ich bin davon überzeugt, dass Führungskompetenz keine Position ist, sondern die Stärke eines Charakters bzw. einer Persönlichkeit beinhaltet. Menschliches Verhalten zu verstehen, ist der Schlüssel für alle Management- und Führungsstrategien. Zuerst muss man seine Stärken kennen und dann sein Team verstehen."

Die neue Einrichtung in Warschau stellt nur eine der kürzlich vereinbarten internationalen Partnerschaften von PeopleKeys dar. Während der gesamten Expansion hat PeopleKeys es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Menschen mithilfe von Lösungen zu verbessern, die auf dem DISC-Persönlichkeitssystem basieren. Der Schwerpunkt liegt auf:

Stressreduzierung

Erhöhung der Produktivität und Arbeitsmoral

Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten

Optimierung von Einstellungspraktiken

Coaches und Schulungskräfte auf der ganzen Welt haben die Tools von PeopleKeys genutzt. Der Schlüssel zum gegenwärtigen Erfolg von PeopleKeys sind die stark anpassbaren Ressourcen und das Unternehmen ist jetzt bereit, seine Präsenz durch neue Coaching- und Schulungspartnerschaften in Ländern auf dem gesamten Globus zu erweitern.

Dr. Bradley Smith, Direktor Internationales Business bei PeopleKeys, erklärt: "Wir sind sehr gespannt auf potenzielle neue Partnerschaften, denn wir verzeichnen kontinuierlich Erfolge im Rahmen von Partnerschaften und bei der Ressourcen-Bereitstellung für Coaching- und Schulungsnetzwerke auf der ganzen Welt. Wir haben umfangreich validierte Beurteilungsmethoden für Führungskompetenz, Vertriebstraining etc. entwickelt. Unsere Lösungen stehen online (in 33 Sprachen) zur Verfügung und sind stark anpassbar. Wir machen die Nutzung und die Implementierung einfach und werden so zu einer profitablen Einnahmequelle für die Netzwerke, die wir unterstützen."

Informationen dazu, wie auch Sie zu den zahlreichen erfolgreichen Partnern von PeopleKeys gehören können, erhalten Sie per E-Mail von brad.smith @ peoplekeys.com oder per Telefon unter 330-599-5580.

Mehr über PeopleKeys:

PeopleKeys ist führend im Bereich Persönlichkeitsbeurteilung, Coaching und HR-Lösungen. Die Ressourcen von PeopleKeys sind in mehr als 33 Sprachen verfügbar und auf einmalige Weise geeignet, um das Potenzial von Menschen zu erschließen.

