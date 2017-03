Lust am Leben: Campingurlaub in Kärnten

In Österreichs sonnigem Süden findet jeder seinen Lieblingsplatz: Mehr als 100 Campingplätze stehen zur Auswahl - viele auch mit Ferienwohnungen, Mietcaravans und Mobile Homes.

Klagenfurt (OTS) - Dem Abenteuer „Leben“ auf der Spur. Magische Orte entdecken, durch Wiesen und Wälder streifen, in kleinen Dingen große Schätze sehen, wie es sonst nur Kinder können. Jeder Mensch verbindet mit seiner Kindheit einen unverwechselbaren Geschmack, spezielle Gerüche, die unvergesslich sind und uns wieder hineinfallen lassen. Ins große Abenteuer. Wieder Kind sein, einen ganzen Urlaub lang. In Kärnten, dem Land voller Berge und Seen, einem Paradies für Camper, können Sie dem Geschmack der Kindheit auf Schritt und Tritt begegnen und die unvergleichliche Freiheit und Leichtigkeit in Kindertagen auf Kärntens Campingplätzen genießen.

Auf den mehr als 100 Campingplätzen mit 16.000 Stellplätzen ist Komfort und Wohlbefinden deutlich spürbar. Hier findet jeder seinen Lieblingsplatz – egal ob an einem Badesee, am Fuße der Alpen, am romantischen Flussufer, am Bauernhof oder an einem der FKK-Campingplätze in Südkärnten, am Millstätter See und Keutschacher See. 20 Campingplätze sind mit dem Kärnten Qualitätssiegel ausgezeichnet. Mit hoher Service- und Dienstleistungsqualität wird hier eine ganz besondere Atmosphäre des Wohlgefühls und der Begegnung geschaffen.

Zudem verfügen viele Anlagen über komfortable Ferienwohnungen, komplett eingerichtete Mietcaravans und gediegene Mobile Homes als alternative Unterkunftsmöglichkeiten. Neue Mobile Homes bieten heuer beispielsweise Strandcamping Gruber am Faaker See oder Seecamping Hoffmann am Ossiacher See. Besonders hochwertige Mietunterkünfte findet man u.a. bei Camping Breznik am Turnersee (Mobil Home), Seecamping Berghof am Ossiacher See (Ferienhäuser mit Privatsauna), Camping Brunner (Ferien-Chalets) oder Camping Schluga (moderne Apartments, großzügiger Spa-Bereich). Es muss also nicht immer der eigene Campingwagen sein, um einen Urlaub auf einem Campingplatz in Kärnten genießen zu können.

Möglichkeiten für Pedalritter

Die Berg- und Seenwelt Kärntens begeistert Genussradler genauso wie Mountainbiker und Rennradfahrer. Möglichkeiten zum Genussradeln – allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie - gibt es mehr als genug: So z.B. am beschilderten und in mehrere Etappen gegliederten Drauradweg, der sich entlang des Kärntner Hauptflusses Drau 222 Kilometer durch Kärnten schlängelt. 2016 erhielt der Drauradweg den begehrten 5-Stern vom ADFC verliehen und ist somit einer von nur vier europäischen Radwegen mit der höchstmöglichen Auszeichnung. Einzelne Etappen können per Zug, Schiff oder Drauradwegbus zurückgelegt werden, Gepäcktransport gibt es auf Wunsch.Info: http://www.drauradweg.com

Nicht minder attraktiv der Alpe Adria Radweg, der in mehreren Etappen von Salzburg über Kärnten bis an die Obere Adria führt. Info: www.alpe-adria-radweg.com

Auch Mountainbiker finden abwechslungsreiche Strecken inmitten einer unverfälschten Naturlandschaft. Attraktive Trails befinden sich u.a. am Nassfeld, am Weissensee, auf der Petzen sowie in den Regionen Villach und Bad Kleinkirchheim. In Summe umfasst das Mountainbikenetz 2800 Kilometer. Für Rennfahrer hält der sonnige Süden unzählige schöne Touren bereit. Mehrere Stunden relativ flach an den schönen Seen entlang fahren ist genauso möglich, wie eine Tour auf Österreichs höchster Passstraße, der Großglockner Hochalpenstraße.

Wandern in allen Höhenlagen

Doch nicht nur Pedalritter kommen in Kärnten auf ihre Kosten: Gut beschilderte Wanderwege in allen Höhenlagen in der sanft-alpinen Urlaubswelt laden zum Bewegen und Erkunden ein. Von einfachen Familienwanderwegen bis hin zu anspruchsvollen Klettersteigen. Und wer das Besondere sucht, wird beim Alpe-Adria-Trail fündig. Er verknüpft drei Länder – Kärnten, Slowenien und Italien – in 43 Etappen, jede von ihnen mit einer Wegstrecke um die 20 km lang.

In Kärnten wird auch dem Nachwuchs keine Sekunde fad. Im Urlaub schon mal beim Bau einer mittelalterlichen Burg zugeschaut? Durch ein Riesenlabyrinth spaziert oder wildem Wasserfallrauschen gelauscht? Beliebte Ausflugsziele für die ganze Familie sind die Tscheppaschlucht in Ferlach mit einem Waldseilpark, der Aqua Trail oder das Felsenlabyrinth am Nassfeld, der Katschberg mit Geocaching, Bogenschießen sowie Maskottchen-Wanderung, das Lieser-Maltatal mit seiner Märchenwandermeile, der Millstätter See mit einer spannenden Schatzsuche am Piratenschiff von Kapitän Barbarossa und der Klopeiner See mit der Walderlebniswelt. Zum unbeschwerten Urlaub gehören aber auch die zahlreichen, altersgerechten Kinderprogramme der Camping-Gastgeber, die die beste Gelegenheit sind, neue Freunde kennenzulernen.

Türöffner für 100 Ausflugsziele

Für viele weitere erlebnisreiche Stunden sorgt die Kärnten Card, mit der man mehr als 100 Ausflugsziele in Kärnten beliebig oft kostenlos besuchen kann. Außerdem gibt es bei mehr als 60 Bonuspartnern Ermäßigungen. Gültig vom 9. April bis 26. Oktober 2017. Mehr Informationen unter: www.kaerntencard.at

