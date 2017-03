WK Wien: Frühlingsauftakt der Wiener Kaffeehäuser

Bürgermeister Michael Häupl, Präsident Walter Ruck und Fachgruppenobmann Wolfgang Binder laden zum Genuss im Freien.

Wien (OTS) - „Im Schanigarten kommen die Menschen zusammen und genießen das Leben. Sie machen Wien unverwechselbar und sorgen für das besondere Flair einer internationalen Metropole. Dafür kann man den Cafétiers und Gastronomen nicht genug danken. Ich bin schon viel in der Welt herum gekommen, aber eines weiß ich: In Wien gibt es die schönsten Schanigärten der Welt“, ist Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, begeistert. Auch wenn mittlerweile auf Initiative der Wirtschaftskammer ein ganzjähriger Schanigarten-Betrieb in Wien möglich ist, hat der Genuss im Freien bei angenehmen Temperaturen seinen ganz besonderen Reiz.

„Die Schanigärten sind nicht nur eine liebgewordene Wiener Tradition, sondern auch ein Ort der Begegnung und des gemütlichen Miteinanders im Freien. Sie spiegeln auch die hohe Genuss- und Lebensqualität in unserer Stadt wieder. Diese einzigartige Atmosphäre schätzen sowohl die Einwohner als auch unsere vielen Gäste“, meint Bürgermeister Michael Häupl.

„Die Vielfalt ist enorm. Für jeden Anlass und jeden Geschmack bieten unsere Mitgliedsbetriebe den passenden Rahmen. Von modernen, trendigen Gärten über Ruheoasen im Grünen bis zum klassischen Schanigarten entlang der Straße - genussvolles Essen und Trinken in Wien hat viele Gesichter“, weiß Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe der Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer Wien.

Der diesjährige Start in die Schanigarten-Saison fand im neuen Café Diglas im Schottenstift statt. 2016 hat der traditionsreiche Wiener Familienbetrieb Diglas das Kaffeehaus im Schottenstift übernommen. Schritt für Schritt wurde mit adaptiertem Lichtkonzept, attraktivem Mobiliar und dekorativer Gestaltung der Innenräume eine neue Kaffeehaus-Wohlfühloase im Schottenstift geschaffen. Der große, neu gestaltete Gastgarten im historischen Innenhof hat sich daher als idealer Ort zur Eröffnung der diesjährigen Schanigarten-Saison angeboten.

In den Gast- und Schanigärten der Wiener Kaffeehausbetriebe erwarten die Wienerinnen und Wiener sowie die Gäste aus aller Welt auch heuer Genuss pur und angenehme Stunden im Freien.

