DOKeins-Premiere für filmischen Selbstversuch „Voll verzuckert – That Sugar Film“ am 22. März

Um 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund: Zucker – Das süße Gift“ befasst sich auch DOKeins am Mittwoch, dem 22. März 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins, mit dem Thema. „Voll verzuckert – That Sugar Film“ heißt der spannende Selbstversuch des australischen Schauspielers und Filmemachers Damon Gameau, der die bittere Wahrheit über die Folgen des übermäßigen Genusses des süßen Nahrungsmittels filmisch dokumentiert. Ein Film, der Menschen anregen soll, Zucker kritisch zu betrachten.

Mehr zum Inhalt:

Zucker ist stets in aller Munde, denn es ist weltweit das am weitesten verbreitete Nahrungsmittel. Doch welchen Effekt hat dieser süße Stoff und was passiert mit uns, wenn die Ernährung hauptsächlich aus zuckerhaltigen Lebensmitteln besteht? Der australische Filmemacher Damon Gameau wagt den Selbstversuch und isst dafür nur gesüßte Lebensmittel, die auch als „gesund“ verkauft werden: ob fettarmes Joghurt, Müsli, Fruchtriegel, Säfte oder Smoothies.

Gleichzeitig reist er für seine Interviews durch die süße, weite Welt des Zuckers und schaut der Lebensmittelindustrie auf die Finger, besucht Fachleute, Ärzte, Wissenschafter und nicht zuletzt Zucker-Geschädigte. Dabei führt er sich selbst die beachtliche Menge von 40 Teelöffel Zucker täglich aus „Wellness-Food“ zu, freilich alles unter Aufsicht von Wissenschaftern und Ernährungsberatern. Mit dem Ergebnis, dass Gameau nach nur zwei Monaten um 8,5 Kilo mehr wiegt, zehn Zentimeter mehr Bauchumfang hat und seine Blutwerte sich drastisch verschlechtert haben.

In der mittlerweile 20. „Bewusst gesund“-Initiative will der ORF unter dem Motto „Zucker – Das süße Gift“ vom 18. bis 24. März 2017 mit seiner gesamten Medienvielfalt Bewusstsein für das Thema Zuckerkrankheit/Diabetes schaffen. Ziel der Initiative ist es, fundierte Informationen über Krankheitsprävention und -therapie zu liefern sowie betroffenen Menschen Hilfestellung zu bieten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at