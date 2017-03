AVISO: NEOS-PK "Unser gemeinsames Europa – Europäische Armee, Europäischer Konvent, Europäische Republik", 22. März um 9:30 Uhr

mit NEOS-Vorsitzendem Matthias Strolz

Wien (OTS) - Am Samstag wird NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz in Rom anlässlich 60 Jahre Römische Verträge beim „March for Europe“ teilnehmen. Matthias Strolz präsentiert im Vorfeld die pinken Pläne für eine entschlossene kurz-, mittel- und langfristige Vorwärtsentwicklung des europäischen Einigungsprojekts.

"Unser gemeinsames Europa – Europäische Armee, Europäischer Konvent, Europäische Republik"

Datum: 22.03.2017, 09:30 Uhr

Ort: Pressezentrum im Parlament

Dr. Karl Renner Ring 3, 1017 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu