Neuland entdecken mit der HANSEATIC und der BREMEN: Mehr als 60 Premierenziele im neuen Hauptkatalog 2018-2019

Hamburg (ots) -

Sieben Routenpremieren wie die Islandumrundung oder die Pazifik-Expedition zu den Okinawa-Inseln

Premierenziele wie die Goto-Inseln, Karlskrona und die östlichen Philippinen

Expeditionshighlights: Durch die Nordostpassage, Kurs Nordpol, Herz der Nordwestpassage

Neu: Zelten in der Antarktis

Reisende an Bord der Expeditionsschiffe HANSEATIC und BREMEN von Hapag-Lloyd Cruises können sich in der kommenden Saison auf sieben Premierenrouten rund um die Welt freuen. Dabei sind beispielsweise die Expedition Okinawa-Inseln, Philippinen und Palau mit der BREMEN oder die Islandumrundung mit der HANSEATIC. Außerdem fahren die beiden Schiffe mehr als 60 Premierenziele an, darunter die Goto-Inseln, Karlskrona und die östlichen Philippinen. Auch die beliebten Expeditionen in die Antarktis und Arktis sind wieder im Programm. Der Katalog beinhaltet Reiseangebote bis April 2019.

Die Wintermonate, die beste Reisezeit für die südpolaren Gewässer, verbringen die Expeditionsschiffe HANSEATIC und BREMEN traditionell in der Antarktis. Hier können die Reisenden ein besonderes Abenteuer erleben: An ausgewählten Plätzen besteht die Möglichkeit, im Zelt an Land zu übernachten. Das Abenteuer beginnt mit einer Zodiac-Anlandung, gefolgt vom eigenen Aufbau des Zeltes bis zur Übernachtung in der Welt aus Eis.

Die HANSEATIC fährt im April 2018 auf zwei Premierenreisen - von Hamburg nach St. Petersburg und von St. Petersburg nach Hamburg - die kulturreichsten Facetten der Ostsee an. Im Mittelpunkt der Frühlingsreisen stehen Architektur, Kunst und Kultur des Ostseeraums. Im Juni ist eine weitere Premiere geplant: Erstmals umrundet die HANSEATIC Island auf einer 10-tägigen Reise ab/bis Reykjavik. Die Gäste erwarten spannende Entdeckermomente mit Islands Vulkanen, Wasserfällen und einer vielfältigen Vogelwelt. Von August bis September fährt die HANSEATIC in der Hocharktis auf "Kurs Nordpol" und tief ins Herz der Nordwestpassage. Anschließend tritt sie dann eine ganz besondere Reise an: Zum letzten Mal fährt sie unter der Flagge von Hapag-Lloyd Cruises. Die Abschiedsreise führt nach Grönland - von der Disko Bucht im Westen bis in den entlegenen Osten und endet in Hamburg.

Reisebeispiele:

MS HANSEATIC: Ostsee-Architektur, Kunst und Kultur, von Hamburg nach St. Petersburg, 17.04.2018 - 26.04.2018 (9 Tage), ab 4.480 EUR pro Person inkl. Abreise bis Deutschland.

MS HANSEATIC: Expedition rund um Island, ab/bis Reykjavik, 03.06.2018 - 13.06.2018 (10 Tage), ab 5.580 EUR pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland.

Die BREMEN begibt sich im Sommer auf eine besonders anspruchsvolle und spektakuläre Expedition: Auf einer Reise von Tromsø nach Nome durchquert sie zum zweiten Mal nach 2015 die Nordostpassage, den Seeweg zwischen Europa und Asien durch die russische Arktis. Die Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises sind die einzigen nicht-russischen Passagierschiffe, die diese Route befahren. Daneben stehen spannende Premierenrouten auf dem Programm, zum Beispiel eine Expedition von Kanazawa (Japan) ins Inselreich Palau. Auf der 21-tägigen Reise im September / Oktober 2018 fährt die BREMEN verschiedene Premierenziele wie die Oki-Inseln, Goto-Inseln, Okinawa-Inseln und die östlichen Philippinen an. Eine weitere Premierenreise führt im Oktober / November 2018 von Palau nach Fidschi. Jenseits bekannter Routen erkunden die Reisenden die abgeschiedenen und touristisch unentdeckten Inseln der Karolinen und die Marshallinseln.

Reisebeispiele:

MS BREMEN: Expedition Nordostpassage, von Tromsø nach Nome, 10.08.2018 - 09.09.2018 (31 Tage), ab 21.620 EUR pro Person inkl. An-und Abreise ab/bis Deutschland.

MS BREMEN: Expedition Karolinen und Marshallinseln, von Palau nach Fidschi, 15.10.2018 - 08.11.2018 (24 Tage), ab 10.970 EUR inkl. An-und Abreise ab/bis Deutschland.

Weitere Informationen zum Zelten in der Antarktis unter www.hl-cruises.de/zelten-antarktis Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter

http://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter

www.hl-cruises.de/blog

Rückfragen & Kontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse @ hl-cruises.com