Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Trio Saitenholz in Baden bis zu Stefan Jürgens in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 22. März, spielt das Trio Saitenholz ab 19.30 Uhr im Beethovenhaus Baden Werke von Ludwig van Beethoven (Streichtrio in c-moll op. 9 Nr. 3), Franz Schubert („Einsätziges" Streichtrio) und Ernst von Dohnányi (Streichserenade in C-Dur op. 10). Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail willkommen @ beethovenhaus-baden.at.

Am Donnerstag, 23. März, bringt das Hagen Quartett ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten Ludwig van Beethovens Streichquartett Nr. 2 G-Dur op. 18 Nr. 2, Béla Bartók Streichquartett Nr. 3 Sz 85 und Antonín Dvořáks Streichquartett Nr. 14 As-Dur op. 105 zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum lässt die Formation Das trojanische Pferd am Donnerstag, 23. März, ab 20 Uhr Chanson-Punk auf Anti-Folk treffen. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Ebenfalls am Donnerstag, 23. März, präsentieren ALMA, Ramsch & Rosen ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein „Neue Volksmusik -entstaubt & feinfühlig“. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/850 15, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

„Me deixa em paz! Los mi auglahnt!“ lautet das Motto am Freitag, 24. März, in Purkersdorf, wo „Die Bühne“ ab 19.30 Uhr ein Konzert mit dem Ensemble Vila Madalena, brasilianischen Rhythmen, Jazz und Wiener Klängen veranstaltet. Nähere Informationen und Karten unter 02231/648 53 bzw. 0664/416 66 33, e-mail office @ die-buehne.at und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Am Freitag, 24. März, ist auch ab 20 Uhr im Kulturhaus Pottschach in Ternitz die Dialektband Hauk featuring Vodoo Jürgens zu hören. Nähere Informationen und Karten bei der Stadtgemeinde Ternitz unter 0676/577 11 36 und www.ternitz.gv.at.

Im Theater am Steg in Baden öffnet am Freitag, 24. März, um 19 Uhr wieder die Musiklounge „Schwingungen" mit Christine Triebnig-Löffler und einem Programm von Rock über Klassik und Jazz bis zu Punk und Folk ihre Pforten. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail willkommen @ beethovenhaus-baden.at.

In der „babü” in Wolkersdorf präsentiert Luis Frank, Vertreter der zweiten Generation des Buena Vista Social Clubs, am Freitag, 24. März, ab 20.30 Uhr „One Night of Buena Vista“. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Beim Ballonwirt Aigner in Wieselburg macht am Freitag, 24. März, ab 20.15 Uhr der steirische Singer-Songwriter Thomas David im Zuge seiner „To Love Tour" Station. Am Montag, 27. März, folgt ab 20 Uhr eine „Blue Monday Night Session“ mit dem Divine Musical Bureau. Nähere Informationen und Karten unter 07416/65 29 33, e-mail kulturhof @ ballonwirtaigner.at und www.ballonwirtaigner.at.

Im Musikcafé EGON in St. Pölten, einem weiteren NÖ Bühnenwirtshaus, entführt Joey Green, in Wien lebender US-Amerikaner, am Freitag, 24. März, in die Welt des Soul, Blues und Jazz. Am Samstag, 25. März, laden dann Manshee & Shmodar bei freiem Eintritt zur DJ-Line. Beginn ist jeweils um 21 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten unter 02742/214 24 und www.musikcafe-egon.at.

Ein NÖ Bühnenwirtshaus ist auch die Vereinsmeierei im Gasthaus Mayer in Rekawinkel, wo Wanjo Banjo am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr Hilly-Billy-Musik aus dem Waldviertel in Mundart vorträgt. Nähere Informationen und Karten unter 0664/182 03 53, e-mail marina @ vereinsmeierei.at und www.vereinsmeierei.at.

„Teatime bei Bach“ nennt sich eine am Samstag, 25. März, ab 16 Uhr in der Pfarrkirche Sieghartskirchen von Schülern der Musikschule Sieghartskirchen mit Orgel, Querflöte, Trompete, Zither und Blockflöte gestaltete musikalische Reise in die Barockzeit. Nähere Informationen beim Pfarramt Sieghartskirchen unter 02274/2228 und e-mail pfarramt.sk @ aon.at bzw. www.musikschulmanagement.at.

„Lied & Lyrik“ wiederum heißt das Motto am Samstag, 25. März, auf Schloss Thalheim in Kapelln, wo mit Liedern der Romantik von Johannes Brahms, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy u. a. sowie Texten von Heinrich Heine, Christian Morgenstern, Konstantin Wecker etc. der Frühlingsauftakt gefeiert wird. Beginn ist um 15 Uhr; gestaltet wird der Nachmittag von Renée Schüttengruber, Thomas Böttcher und Detlev Eckstein. Nähere Informationen und Karten unter 0664/646 43 03, e-mail karten @ schlossthalheimclassic.at und www.schlossthalheimclassic.at.

Ebenfalls am Samstag, 25. März, geben Uwe Kröger und Pia Douwes ab 20 Uhr im VAZ St. Pölten aus Anlass von 25 Jahren „Elisabeth“ ein Jubiläums-Konzert mit einem Best-of-Programm der größten Musical-Hits. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at www.vaz.at.

Am Samstag, 25. März, spielt auch das aus über 50 Musikern aus mehr als 20 Kapellen zusammengesetzte Symphonische Bezirksblasorchester der BAG Baden - Mödling - Wiener Neustadt ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden Werke von Richard Strauss, Anton Bruckner, Franz Schubert, Edward Elgar und Julius Fucik. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail Walter.Skoda @ bizent-arkadia.at; Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/444 96-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.casinos.at.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk präsentiert Norbert Schneider mit seiner Band am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr unter dem Titel „Neuaufnahme“ neu interpretierte und arrangierte Songs sowie bisher unveröffentlichte Titel von Georg Danzer. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.tischlereimelk.at.

Im Kammgarnsaal in Möllersdorf wird am Samstag, 25. März, ab 19.30 Uhr ein Jazzkonzert mit der Geoffrey Goodman King Bluesband veranstaltet. Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10, e-mail office @ traiskirchen.gv.at und Walter.Skoda @ bizent-arkadia.at.

Die Mostviertler Vokalgruppe Vierkanter macht im Rahmen ihrer „Ohrakel Tour 2017" am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr im MozArt in Amstetten Station. Nähere Informationen und Karten unter 0676/318 27 79, e-mail office @ eventass.at und www.dasmozart.at.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach steht am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr ein Konzert von Square Waltz in Triobesetzung mit Kontrabass und Violine sowie variabel Klarinette, Querflöte etc. auf dem Spielplan. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/784 69, e-mail wki @ w4hoftheater.co.at und www.w4hoftheater.co.at bzw. www.vereindrehscheibe.at.

Am Sonntag, 26. März, spielen Alois Eberl und Lorenz Raab als Das halbe Quartett ab 19 Uhr im Rahmen des Kammermusikfestivals Marienthal im Gemeindezentrum Gramatneusiedl auf. Nähere Informationen beim Gemeindezentrum Gramatneusiedl unter 02234/725 92; Karten unter e-mail karten @ alpenlax.com und www.alpenlax.com.

Schließlich stellt der u. a. als SOKO-Donau-Kommissar bekannte Schauspieler Stefan Jürgens am Dienstag, 28. März, ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten gemeinsam mit seiner Band sein neues Album „Grenzenlos Mensch“ vor. Nähere Informationen unter 02742/90 80 50, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/90 80 80-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

