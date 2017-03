Aviso: "Eröffnung der Eissalons 2017"

Zeit: Mittwoch, 22. März 2017, 10 Uhr Ort: Eissalon Isola Bella, Kaiser Franz Josef Str. 4, 2301 Groß-Enzersdorf

Wien (OTS) - Ich darf Sie im Namen des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) recht herzlich zur diesjährigen "Eröffnung der Eissalons 2017"

am: Mittwoch, 22. März 2017, 10 Uhr,

im: Eissalon Isola Bella, Kaiser Franz Josef Str. 4,

2301 Groß-Enzersdorf einladen.

Am Programm stehen die

offizielle Eröffnung der Eissaison 2017

Präsentation „Eiswochen 2017“

Präsentation „Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises“

Übergabe Spendenscheck für die St. Anna Kinderkrebsforschung

Dem Fachverbandsobmann Mario Pulker und dem Branchensprecher der österreichischen Eissalons, Silvio Molin Pradel, ist es ein großes Anliegen, die Bedeutung der handwerklich arbeitenden Speiseeishersteller in unserem Land hervorzuheben. Der Fachverband Gastronomie vertritt die Interessen von mehr als 330 handwerklichen Eiserzeugern in ganz Österreich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um kurze Anmeldung im FV-Gastronomie: 0590900- DW 3553 bzw. per mail: gastronomie@wko.at.

Anreise mit dem Auto:

Sie erreichen den Eissalon über die A23 in Richtung Norden. Abfahrt im Stadlauer Tunnel in Richtung Groß Enzersdorf. Dann folgen Sie der Erzherzog-Karl-Straße bis Aspern. Dann links bis Groß Enzersdorf. Im Ort angelangt, fahren Sie kurz nach der Kirche, rechts von der Hauptstraße in die Kaiser-Franz-Josef-Straße.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln z.B der U1 nach Kagran oder der U2 nach Aspern und weiter mit dem 26A bis zur Endstation, von hier sind es nur wenige Schritte bis zum Eissalon.

