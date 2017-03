Schweizer Produktion, die bewegt - der erste WLAN Elektro Golf Trolley

Dietikon (ots) - Die Schweizer Ingenieure und Produzenten von at-hena haben einen unvergleichlichen Elektro Golf Trolley für den Golfplatz entwickelt: Swiss High-Tech - funktional und im eleganten Look.

Über acht Jahre Erfahrung und viel Ingenieurskunst stecken im SMART RIDER, dem innovativen Elektro Golf Trolley von at-hena aus Dietikon/ZH. Der SMART RIDER setzt nicht nur neue Massstäbe in Sachen Qualität und Funktionalität, sondern ist wirklich "Made in Switzerland": Die Motoren stammen vom Schweizer Hersteller Maxon, die hochwertigen Teile für Elektronik und Mechanik werden von Schweizer Produzenten gefertigt und selbst der Zusammenbau erfolgt im neu errichteten über 400m² grossen at-hena Produktions-Center in Dietikon/ZH. Golf Professional Caroline Rominger nutzt den SMART RIDER im professionellen Einsatz und ist davon begeistert.

Robuster Rahmen und innovative Elektronik

Ästhetik und Funktionalität zu einer überzeugenden Einheit zu verschmelzen, ist nicht immer einfach. Dem SMART RIDER gelingt dies allerdings mit einem modernen und robusten Design, das dank hochwertigen Aluminium/Carbon-Fasern dennoch schlank und elegant bleibt. Zu der Langlebigkeit des SMART RIDERs gehört auch der eigens dazu entwickelte kleine Lithium LiFePO4-Akku. Der Datenbus zwischen dem Akku und dem Trolley liefert alle Akku-Informationen exakt an die Trolley-Prozessoren respektive an die Anzeige. Passende Apps für Apple und Android werden im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen.

Das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür

Neben den üblichen Funktionen wie beispielsweise einer elektronischen Bergab-Bremse, Parkbremse oder einem Freilauf, trumpft der SMART RIDER mit innovativen Features auf:

Effizientes Energierückgewinnungssystem (Rekuperation)

"Stay in Track": Beschleunigungssensoren für eine präzisere Steuerung in allen Lagen

Diebstahlsicherung (Wegfahrsperre) durch RFID-Sicherheits-Badge

High-Tech LiFePO4 Akku, 1.7 kg leicht, sehr kompakt und hohe Energiedichte

"Easy Fold": In zwei Schritten einfach zusammenklappen und aufstellen

Ein eingebauter WLAN (WiFi) Hot-Spot ermöglicht das Steuern und Anzeigen mit dem Smartphone

Kipp- und Crash-Sensoren mit Notabschaltung

Ein Produkt, das neue Massstäbe setzt

SMART RIDER, das ist ein einzigartiger Elektro Golf Trolley von at-hena, gefertigt in der Schweiz und gespickt mit vielen Innovationen und Funktionen. Der Trolley ist bereits ab geradezu unverschämt günstigen CHF 2'750.00 im Fachhandel oder direkt beim Hersteller erhältlich. Passgenaues, hochwertiges Zubehör wurde nicht vergessen und ist optional lieferbar.

SMART RIDER - das wohl innovativste technische Golf-Produkt im Jahr 2017.

Erhältlich ab sofort im Fachhandel, Golf Trolley Center Dietikon sowie im Web-Shop: www.at-hena.ch.

