Netzwerke des Terrors - Franco-Spanien und die Ostblock-Geheimdienste

Simon Wiesenthal Lecture von José María Faraldo, Madrid, Spanien

Wien (OTS) - Während des Kalten Krieges beobachteten mehrere osteuropäische Geheim-polizeieinrichtungen Franco-Spanien und verfolgten nach 1975 aufmerksam den Übergang des Landes zur Demokratie. Sie verübten Attentate, jagten jene aus ihren Ländern, die hier Asyl gefunden hatten, und versuchten, Informationen über die politische und militärische Lage Spaniens zu gewinnen. Der Vortrag thematisiert die Strategien und Ziele kommunistischer Geheimdienste gegenüber einer rechtsgerichteten Diktatur mit faschistischen Zügen bzw. einem Land im gebrechlichen Übergang zur Demokratie. Der Fokus liegt dabei auf jenen Menschen, die zwischen zwei Diktaturen leben mussten.

José M. Faraldo, ist Profesor C.D. an der Universidad Complutense de Madrid mit den Forschungsschwerpunkten Kommunismus, Nationalismus, Widerstand und Erinnerungskultur in Osteuropa. Veröffentlichungen:

"Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse (1945-1991)". Wien 2008; [mit Pauli na Gulińska-Jurgiel und Christian Domnitz (Hg.)]; "La Europa Clandestina. La Resistencia contra las ocupaciones nazi y soviética (1938-1948)", Madrid 2011; "Reconsidering a Lost Intellectual Project. Exiles’ Reflections on Cultural Differences", Newcastle upon Tyne 2012 [mit Carolina Rodríguez-López (Hg.)]. Eine Monografie über kommunistische Sicherheitsdienste ist in Arbeit.

Netzwerke des Terrors. Franco-Spanien und die Geheimdienste des

Ostblocks.



Simon Wiesenthal Lecture von José María Faraldo, Assoz. Prof. an der

Universidad Comlutense de Madrid, Spanien.



Moderation: Doz. Éva Kovács, Wiener Wiesenthal Institut für

Holocaust-Studien (VWI).



Datum: 23.3.2017, 18:30 - 20:00 Uhr



Ort:

Haus-, Hof- und Staatsarchiv Dachfoyer

Minoritenplatz 1, 1010 Wien



Url: www.vwi.ac.at



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Dr. Jana Starek

+43-1-890 15 14-300

jana.starek @ vwi.ac.at

www.vwi.ac.at