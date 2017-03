Nach Fleischskandal in Brasilien – Stronach/Steinbichler: Nur regional und saisonal ist ideal!

Rund 20 Verhaftungen – sofortige Aufklärung und volle Transparenz gefordert

Wien (OTS) - „Sollte tatsächlich Gammelfleisch in den Export gelangt sein, muss ein sofortiger Importstopp für brasilianische Fleischerzeugnisse nach Österreich verhängt werden“, zeigt sich Team Stronach Wirtschafts- und Agrarsprecher Leo Steinbichler entsetzt über die im Zuge der Operation „Carne Fraca“ veröffentlichten Berichte und fordert von Agrarminister Andrä Rupprechter und der neuen Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner sofortige Aufklärung und volle Transparenz. "Mittlerweile gibt es bei uns zu wenige Kälber für die Rindermast, weshalb zunehmend Rindfleisch zum Teil aus Brasilien importiert wird und so auch immer häufiger den Weg auf die Speisekarte findet", so Steinbichler. Er macht in diesem Zusammenhang auch auf den ökologischen Aspekt aufmerksam. „Ein Studie belegt, dass 1 kg brasilianisches Rindfleisch die Umwelt mit 320 kg CO2 belastet, während es bei österreichischem Rindfleisch nur 25 kg sind. Einmal mehr gilt: Nur regional und saisonal ist ideal!“, so Steinbichler, der sich einmal mehr für eine lückenlose Lebensmittel- und Herkunftskennzeichnung und die sofortige Einführung des österreichischen Qualitätsgütesiegelgesetzes für Lebensmittel ausspricht.

