FP-Mahdalik: Der Cobenzl ruft - Häupl als Senior Consultant im Gespräch

Die Trauben hängen dort für Ex-Bürgermeister wahrscheinlich nicht sehr hoch

Wien (OTS) - Nach dem uneleganten Schettino-Abgang Sonja Wehselys - am sinkenden SPÖ-Schiff ausgerutscht, im angetauten Siemens-Rettungsboot aufgeschlagen und erst in Deutschland kurz vor der Vertragsunterzeichnung wieder zu sich gekommen - und dem offenbar fürstlich honorierten Janßen-Köpfler vom lecken KAV-Tanker, wäre jetzt Bürgermeister Häupl an der Reihe: "Das stadteigene Weingut am Cobenzl ist ja nach der Delogierung des langjährigen Pächters am Expandieren und sucht noch einen Senior-Consultant. Aussagekräftige Bewerbungen sind unter der Chiffre 'Gemischter Satz' an Ulli Sima zu schicken, sie wird's dann schon richten", macht sich der Wiener FPÖ-Landesparteisekretär Stadtrat Toni Mahdalik im Auftrag der Wiener Steuerzahler für einen fliegenden Wechsel des Bürgermeisters stark. (Schluss)dac

