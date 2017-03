Langzeitstudie: Tiroler und Vorarlberger sind die glücklichsten Österreicher

Die Österreicher sind trotz Krisen sehr zufrieden. Der meinungsraum.at-Glücksindex notiert aktuell bei 7,01 bei maximal zehn Punkten

Auf einer Skala von 0 bis 10 ist die Zufriedenheit der Österreicher am Tag des Glücks, nach 6,74 Punkten zum Start des Glücksradars im Juni 2016, auf 7,01 Punkten angekommen. Roland Führer, Studienleiter von meinungsraum.at

Der Brexit und die Stichwahlaufhebung der Bundespräsidentenwahl 2016 äußern sich vor allem in einem Abfall des Glücksindexes von Österreichern mit höherem Bildungsniveau (Matura oder höher). Diese Österreicher sind zu diesem Zeitpunkt kurzfristig weniger zufrieden mit ihrem Leben. Roland Führer, Studienleiter von meinungsraum.at

Die wichtigsten Faktoren für die Lebenszufriedenheit der Österreicher sind ein sicheres Einkommen, ein sicherer Job, gute Gesundheit, eine intakte Partnerschaft und Freundschaften. Klingt einfach ist aber oft schwer umzusetzen. Roland Führer, Studienleiter von meinungsraum.at

Wien (OTS) - Der österreichische Glücksradar, die bislang umfangreichste Langzeit-Analyse der Lebenszufriedenheit der Österreicher, wurde im Juni 2016 vom meinungsraum.at gestartet und erfragt seitdem wöchentlich wie glücklich die österreichische Bevölkerung ist. Roland Führer, Studienleiter von meinungsraum.at: „Auf einer Skala von 0 bis 10 ist die Zufriedenheit der Österreicher am Tag des Glücks, nach 6,74 Punkten zum Start des Glücksradars im Juni 2016, auf 7,01 Punkten angekommen.“ Über den gesamten Zeitraum von 10 Monaten liegt der Durchschnitt des österreichischen Glücksindexes bei 6,74. Aber die Deutschen sind laut Glücksatlas-Erhebung von 2016 mit einem Durchschnittwert von 7,11 noch zufriedener mit ihrem Leben als die Österreicher.

Westösterreicher glücklicher als Ostösterreicher

In Österreich zeigt sich eine recht deutliche regionale Differenz. Westösterreicher (Tiroler, Vorarlberger) sind mit einem Wert von 6,89 sowie Salzburger und Oberösterreicher (6,84) am Glücklichsten, aber auch Südösterreicher (Kärnten, Steiermark) sind verhältnismäßig zufrieden. Einwohner von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind hingegen am wenigesten glücklich (6,66).

Trump beeinflusst die Zufriedenheit der Österreicher

Besonders politische Ereignisse haben großen Einfluss auf das Glück der Österreicher. meinungsraum.at-Studienleiter Führer: „Der Brexit und die Stichwahlaufhebung der Bundespräsidentenwahl 2016 äußern sich vor allem in einem Abfall des Glücksindexes von Österreichern mit höherem Bildungsniveau (Matura oder höher). Diese Österreicher sind zu diesem Zeitpunkt kurzfristig weniger zufrieden mit ihrem Leben.“ Als feststeht, dass Alexander van der Bellen nächster Bundespräsident der Republik wird, zeigt sich indessen ein signifikanter Anstieg des Glückindex in allen Bildungsschichten auf einen der höchsten Werte des Jahres von 7,03 (Gesamtbevölkerung) bzw. 7,20 (Matura oder höher) und 6,9 (keine Matura). Auch während des Anschlags in Berlin im Dezember 2016 und der Angelobung Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten lässt sich eine deutliche Verschlechterung der Zufriedenheit der Österreicher aller Bildungsniveaus verzeichnen.Doch was macht eigentlich glücklich? Führer: „Die wichtigsten Faktoren für die Lebenszufriedenheit der Österreicher sind ein sicheres Einkommen, ein sicherer Job, gute Gesundheit, eine intakte Partnerschaft und Freundschaften. Klingt einfach ist aber oft schwer umzusetzen.“

Rückfragen & Kontakt:

meinungsraum.at Online MarktforschungsgmbH

Mag. Roland Führer

tel: +43 (0)1 512 890 014

mob: +43 (0)676 9 403 945

mail: roland.fuehrer @ meinungsraum.at



Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Partner

Tel: +43 (0)1 353 44 00 14

Mobil: +43 (0) 664 1242976

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at