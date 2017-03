Bayr: Bildung hilft gegen Vorurteile

21. März ist Internationaler Tag für das Ende der Rassendiskriminierung

Wien (OTS/SK) - "Bildung, die Wissen über Menschenrechte, Globales Lernen und politische Bildung beinhaltet, ist ein geeignetes Instrumente im Kampf gegen Rassismus", stellt Petra Bayr, SP-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Internationalen Tages für das Ende der Rassendiskriminierung am 21. März fest. So sei auch Respekt zu erlernen, der laut der Abgeordneten nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern die Grundlage für ein gleichberechtigtes Zusammenleben sei. "Gesetze, die Intoleranz unterbinden und sanktionieren, sind unerlässlich, aber es muss auch früher angesetzt werden, nämlich bevor sich respektloses und intolerantes Verhalten manifestieren kann. Hier spielt Bildung in der Schule und auch danach die zentrale Rolle." ****

Weil Respektlosigkeit oft im Unwissen über oder Angst vor einer anderen Kultur, Religion oder Lebensweise begründet ist, heißt es, Aufklärung zu betreiben: "In den Schulen gilt es, zu vermitteln, dass anderes nicht schlecht oder minderwertig ist und dass ein zweiter Blick und die Frage nach den Gründen für eine bestimmte Art zu agieren und zu reagieren unerlässlich ist", betont Bayr. Bildung und Lernen enden aber nicht mit der Schulpflicht. "Die Beweggründe und Interessen anderer kennenzulernen, sich mit ihnen ernsthaft auseinanderzusetzen und sich auf einen Prozess des Interessensaustausches einzulassen, ist ein lebenslanger Lernprozess." Öffentliche Bewusstseinskampagnen und eine Lernbereitschaft aller Mitmenschen sei gefragt. In der Politik, die eine wichtige Vorbildwirkung habe, gelte es, auf Ausgrenzung und das Schüren von Ängsten gänzlich zu verzichten und eine Kultur des Aufeinanderzugehens vorzuleben, so Bayr. (Schluss) sc/mp

