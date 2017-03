Saisoneröffnung im Krahuletz-Museum Eggenburg am 25. März

Zwei neue Ausstellungen: Bertha von Suttner und Menschheitsgeschichte

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Krahuletz-Museum Eggenburg öffnet bereits am kommenden Samstag, den 25. März, seine Tore für die neue Saison 2017. Zwei neue Ausstellungen warten auf die Besucher.

Die archäologische Dauerausstellung erzählt die Geschichte der Menschheit von ihren Anfängen in der Altsteinzeit bis ins Mittelalter. Nach der schrittweisen Neuaufstellung präsentiert sich der Rundgang nun in zeitgemäßer Art. Historisch wertvolle Einzelstücke sind eine jungsteinzeitliche Halskette aus Spondylusmuscheln, eine keltische Hirschtrense vermutlich zu kultischen Zwecken und ein germanisches Pferdezaumzeug.

Neu ist auch eine kleine Schau zur Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, die im nahen Harmannsdorf über Jahre gelebt hat. Gezeigt werden unter anderem persönliche Gegenstände aus ihrem Besitz wie Bilder und Gürtelanhänger sowie Briefe.

Die Öffnungszeiten des Krahuletz-Museums: Montag bis Freitag: 9 – 17 Uhr, Samstag, Sonn-und Feiertag: 10 – 17 Uhr.

Nähere Informationen: www.krahuletzmuseum.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse