Neues On-Demand-Webinar zur Integration von Lithium-Systemen in elektrische Maschinen

Burnaby, Britisch-Kolumbien (ots/PRNewswire) - Delta-Q Technologies, kanadischer Hersteller innovativer Batterieladelösungen für Elektrofahrzeuge und Industriemaschinen, bietet mit dem Webinar "Mitigation through System Design" (Risikominderung durch Systemdesign) einen Überblick zu den Anforderungen eines Lithium-Systems für Elektrofahrzeuge. Das Webinar unterstützt Entwickler und Erstausrüster, die einen Wechsel von Blei-Säure- zu Lithium-Batterien erwägen und gibt wertvolle Tipps zur erfolgreichen System- Implementierung. Das einstündige Video ist jederzeit abrufbar unter http://www.delta-q.com/lithium-webinar-recording/.

Das Webinar wird von Delta-Q in Kooperation mit dem Batteriehersteller Discover veranstaltet und stellt Informationen über die aktuellen Trends auf dem Lithium-Batterie-Markt sowie zu den Anforderungen an die Konstruktion eines Lithium-Systems in einem Fahrzeug bereit. Die Themen umfassen u. a. die Beweggründe von Erstausrüstern beim Wechsel von Blei-Säure- zu Lithium-Batterien, Lithium-Ionen-Sicherheitsaspekte, sowie Tipps, wie Lithium-Systeme erfolgreich in neue Produkte implementiert werden können..

Chris Botting, Manager für Forschung und Entwicklung bei Delta-Q, und Lithium-Produktmanager Brendon Sauer von Discover moderieren das einstündige Webinar, das eine 50 Minuten lange Erörterung des Themas umfasst und mit einer Fragerunde endet.

"Als zuverlässiger Anbieter von Lithium-Lösungen in verschiedenen Branchen hoffen wir, dass das Webinar Herstellern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen, die ihre Organisationen für den langfristigen Erfolg positionieren", sagt Chris Botting. "Unser Webinar trägt dazu bei, Hersteller von Elektrofahrzeugen und Maschinen, die an der Integration von Lithium-Systemen in ihr Produktangebot interessiert sind, zu informieren und angemessen vorzubereiten."

Webinar-Agenda

Vorteile und Herausforderungen von Lithium

Fallbeispiele

Lithium-Ionen-Sicherheitsrisiken

Risikominderung durch Systemdesign - Zelle

Mechanische Voraussetzungen

Batteriemanagementsystem

Batterieladegerät

Fragerunde

Über Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies ist ein führender Anbieter von Batterieladelösungen, die die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen und Industrieanlagen mit Elektroantrieb verbessern. Das Unternehmen ist der bevorzugte Lieferant vieler weltweit führender Hersteller von elektrischen Golfwagen, Hubwagen, Hubarbeitsbühnen, Motorrädern und Rollern, Bodenpflegemaschinen sowie Nutzfahrzeugen und Wohnmobilen. Delta-Q hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und verfügt über lokale Präsenzen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.delta-q.com.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Interviews kontaktieren Sie bitte:

Redaktionskontakt Deutschland Christoph Miller Sympra GmbH (GPRA) Stafflenbergstraße 32 70184 Stuttgart Telefon +49 (0)711/9-47-67-0 E-Mail: delta-q @ sympra.de http://www.sympra.de Delta-Q Technologies Amanda Yeo Product Marketing Specialist Telefon: +1-604-566-8826 E-Mail: marketing @ delta-q.com http://www.delta-q.com