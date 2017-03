AVISO: "Politiker - ein Traumberuf?" - Veranstaltung im Parlament

Präsentation Jahrbuch für Politik 2016

Wien (PK) - Wie viel Inszenierung brauchen unsere PolitikerInnen? Ist die Arbeit in der Politik ein Traumberuf? Zweiter Nationalratspräsident Karlheinz Kopf lädt am 22. März gemeinsam mit der Politischen Akademie zu einer Veranstaltung in das Abgeordneten-Sprechzimmer ein. Anlass sind 40 Jahre Jahrbuch für Politik, das vom Herausgeber Stefan Karner präsentiert wird. An der Podiumsdiskussion nehmen der ehemalige Präsident des Nationalrats, Andreas Khol, Silvia Grünberger (Managing Partner bei Rosam & Grünberger), Martin Radjaby-Rasset (Geschäftsführer Jung von Matt/Donau) und Michael Jayasekara (Student und Parlamentarischer Mitarbeiter) teil. Die Moderation übernimmt Michael Fleischhacker (NZZ). Schlussworte kommen von Dietmar Halper (Direktor der Politischen Akademie).

Veranstaltung: Präsentation "40 Jahre Jahrbuch für Politik" und Podiumsdiskussion "Politiker - ein Traumberuf?" Von der Respektsperson zu "95% Inszenierung"

Ort: Abgeordneten-Sprechzimmer

Zeit: Mittwoch, 22. März 2017, 18.30 Uhr

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) wat

