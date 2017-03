Mr Green & Co AB veröffentlicht Jahresbericht 2016

Wien (OTS) -

Umsatz stieg um 16,6 % auf SEK 924,5 Millionen

EBITDA vor Einmaleffekten beträgt SEK 91,4 Millionen

EBITDA-Marge vor Einmaleffekten beträgt 9,9 %

„2016 war für Mr Green ein ereignisreiches Jahr und das Listing an der Nasdaq Stockholm war zweifellos einer der Höhepunkte. Durch unsere neue technische Infrastruktur und die neue Geschäftsstrategie ist Mr Green hervorragend aufgestellt, um weiterhin überdurchschnittlich schnell zu wachsen“, äußerte sich Per Norman, CEO der Mr Green & Co AB, anlässlich des Jahresergebnisses.

Mr Green & Co ABs Jahresbericht 2016 ist auf der Webseite des Unternehmens http://www.mrg.se/en oder direkt als Download unter http://mrgr.ee/y2Kn30a43zF verfügbar.

Die Hauptversammlung der Mr Green & Co AB findet am 24. April 2017 um 17:00 Uhr in Stockholm statt.

Über Mr Green & Co AB

Mr Green ist ein führendes Online-Gaming und Sportwetten Unternehmen und in 13 Ländern tätig. Das Firmenkonzept ist, Unterhaltung und ein höchstklassiges Spieleerlebnis in einem verantwortungsvollen Umfeld anzubieten. Mr Green wurde 2007 gegründet und entwickelte sich zu einem etablierten Online-Gaming Unternehmen mit einem breiten Kundenangebot und einer starken global anerkannten Marke. 2016 verbuchte Mr Green mit über 200 Mitarbeitern einen Umsatz von SEK 925 Millionen. Das Hauptquartier und die technische Entwicklung haben ihren Sitz in Stockholm und der operative Stützpunkt ist in Malta. Mr Green hält Konzessionen in Malta, Großbritannien und Italien. Seit 2016 ist das Unternehmen an der Nasdaq Börse in Stockholm notiert.

Rückfragen & Kontakt:

Brunswick Austria & CEE GmbH

c/o Pressestelle Mr Green

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Tel.: + 43 1 907 65 39

Web: https://www.mrgreen.com/at/

Email: presse @ mrgreen.com