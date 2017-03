Alexander Bühl geht neue Wege

Nach 20 Jahren verlässt Alexander Bühl „sein Center“, um sich ab sofort anderen Aufgaben und spannenden, neuen Projekten zu widmen.

Krems (OTS) - Alexander Bühl (55) verlässt nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit mit Anfang April das Bühl Center. Mitte der 90er-Jahre hatte er das Möbelhaus seiner Eltern erworben und zu einem Einkaufszentrum ausgebaut, 1997 wurde Eröffnung gefeiert. 2005 verkauft Alexander Bühl sein Center an den deutschen Immobilienfond Union Investment, zeichnet aber weiterhin mit seinem Team für das Centermanagement verantwortlich. Das Bühl Center hat sich in den 20 Jahren seines Bestehens zu einem höchst erfolgreichen und profitablen Handelsstandort entwickelt. Gemeinsam mit dem 2014 eröffneten „Nachbar-Center“ Mariandl (SES), das durch eine Brücke an das Bühl Center angebunden ist, entstand ein Shopping-Hotspot mit über 80 Geschäften und 1500 Parkplätzen. 2015/2016 wurde das Bühl Center umfangreich modernisiert und viele neue Mieter konnten für den Standort gewonnen werden.

„Meine Arbeit hier ist getan, ich kann mich in Zukunft wieder verstärkt meinen aktuellen Immo-Projekten zuwenden.“, begründet Alexander Bühl seine Entscheidung den 20. Geburtstag des Centers zum Anlass zu nehmen, neue Weichen zu stellen. Ab April wird die Rutter-Gruppe das Management des Centers übernehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Eva Bauer

Bühl Einkaufscenter AG

3500 Krems, Wienerstraße 96-102

Tel. +43 676 / 624 59 20

eva.bauer @ buehlcenter.at