Frischer Wind im respACT-Vorstand: Peter Giffinger, Saint-Gobain Rigips Austria und Hugo Rohner, SKIDATA

Vizepräsident Peter Giffinger und das neue Vorstandsmitglied Hugo Rohner engagieren sich bei respACT für nachhaltiges Wirtschaften.

Wien (OTS) - Kommerzialrat Mag. Ursula Simacek, Geschäftsleiterin der SIMACEK Facility Management Group GmbH und Präsidentin von respACT – führende Unternehmensplattform für Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltige Entwicklung in Österreich – freut sich über Power aus Salzburg und der Steiermark! Peter Giffinger, Managing Director der Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH sowie Managing Director von Saint-Gobain ISOVER Austria GmbH, ist nun Vizepräsident von respACT. Als neues Vorstandsmitglied wurde Hugo Rohner, Vorstandsvorsitzender von SKIDATA AG, gewählt.

Peter Giffinger stieß 1987 zu Rigips Austria und ist seit 2008 als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Saint-Gobain Rigips Austria. Nach drei Jahren im respACT-Vorstand wurde Peter Giffinger zum Vizepräsident ernannt. „Wenn wir die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren Sustainable Development Goals ernst nehmen, so wird nachhaltiges Wirtschaften zukünftig eine wichtigere Rolle spielen. Das kann für ein Unternehmen sicherlich mit Chancen verbunden sein, gerade wenn man sich wie bei Saint-Gobain Rigips dem nachhaltigen Hochbau in seinen vielfältigen Facetten verschrieben hat. respACT bildet für mich eine Vernetzungsplattform, wo sich Vorreiterunternehmen bereits heute mit herausfordernden Themen unserer Zeit auseinandersetzen und die inhaltliche Unterstützung bei allen aktuellen Entwicklungen durch das respACT-Team erfolgt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass verantwortungsvolles Wirtschaften und Profitabilität kein Widerspruch sind und man die Verantwortung als Unternehmensleiter nicht nur für die aktuellen Themen hat, sondern auch für mögliche Auswirkungen auf die Gesellschaft, aber auch für nachfolgende Generationen. Daher habe ich gerne die Funktion des Vizepräsidenten angenommen.“

Das neue Vorstandsmitglied Hugo Rohner verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Kudelski Group und ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender bei SKIDATA. Seit 2013 steht Hugo Rohner respACT als Landeskoordinator für Salzburg zur Verfügung. Er ist Nachfolger von Werner Wutscher, New Venture Scouting, der seit 2010 Vorstandsmitglied bei respACT war. Hugo Rohner: "Jährlich passieren Millionen von Menschen rund um den Globus unsere Zutritts-Systeme. Das bedeutet eine enorme Verpflichtung – gegenüber den Nutzern, den Betreibern, aber auch gegenüber der Welt, in der wir leben. Beständiges Neu- und Überdenken von Nachhaltigkeit – sowohl in sozialer, ökologischer wie ökonomischer Hinsicht – bilden den innovativen Kern der SKIDATA-Philosophie. respACT hilft Unternehmen, CSR-Bewusstsein sowie Verständnis für dieses wichtige Thema zu schaffen. Wir haben von der Mitgliedschaft enorm profitiert und konnten so leichter unsere CSR-Ziele umsetzen. Ich freue mich darauf, diese Anliegen jetzt auch im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit bei respACT verstärkt nach außen zu tragen.“

respACT - austrian business council for sustainable development ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt die Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen.

Derzeit zählt der Verein rund 280 Mitgliedsunternehmen. Der Vorstand umfasst mit Präsidentin Kommerzialrat Mag. Ursula Simacek, Geschäftsleitung der SIMACEK Facility Management Group GmbH, 11 Mitglieder. Neben Ing. Peter Giffinger stehen Dr. Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, und DI Heinz Felsner, EFH Beteiligung GmbH, als VizepräsidentInnen Ursula Simacek zur Seite. DI Dr. Günther Rabensteiner, Vorstand der Verbund AG, und DI Herbert Schlossnikl, Vorstand der Vöslauer Mineralwasser AG, engagieren sich neben Hugo Rohner als Vorstände bei respACT. Dr. Manfred Schekulin, BMWFW, Dr. Manfred Tertschnig, BMLFUW sowie Mag. Barbara Coudenhove-Kalergi, Industriellenvereinigung und Mag. Robert Koza, Wirtschaftskammer Österreich, unterstützen den Verein als kooptierte Vorstandsmitglieder. Mag. Daniela Knieling führt den Verein seit 2011 als Geschäftsführerin. Mehr Informationen zu den Vorständen und zu respACT finden Sie unter https://www.respact.at/site/about/vorstand

