Kaske/Ruck: 6. Donauquerung und Lobau-Tunnel so schnell wie möglich

Gemeinsame Initiative der Wirtschaftskammer Wien und der Arbeiterkammer Wien für Standort, Arbeitsplätze und Stadtentwicklung

Wien (OTS) - Die 6. Donauquerung mit dem Lobau-Tunnel muss so schnell wie möglich kommen. Seit Jahren wird geplant und beraten. Und immer wieder wird das Projekt in der politischen Debatte in Frage gestellt. Die Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, und der Arbeiterkammer Wien, Rudi Kaske, setzen gemeinsam ein Zeichen für eine wichtige neue Verkehrsachse. Denn ob und wann eine 6. Donauquerung kommt, wird für die wachsende Stadt, für die Lebensqualität der Menschen im Bezirk Donaustadt, für den Wirtschaftsstandort Wien und damit auch für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen von ganz entscheidender Bedeutung sein. Pressekonferenz

Walter Ruck, Präsident WK Wien

Rudi Kaske, Präsident AK Wien

Montag, 27. März 2017, 10.00 Uhr

AK Wien, 6. Stock, Sitzungssaal 3

1040, Prinz Eugen-Straße 20-22

