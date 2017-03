Neue Köpfe im Führungs-Team von Merck Österreich

Managing Director von Merck Österreich, Matthias Wernicke, besetzt drei Führungs-Positionen im Unternehmen neu

Wien (OTS) - Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat Änderungen im Führungs-Team von Merck Österreich bekanntgegeben. Die Positionen Market Access & Pricing, Government Affairs & Public Relations sowie Medizin wurden neu besetzt.

„Ich freue mich sehr, dass wir unser Führungsteam um neue dynamische Führungspersönlichkeiten ergänzen können. Als neue Mitglieder der Geschäftsleitung werden sie mit ihrem Know-How und ihrer vielseitigen Berufserfahrung unser bestehendes Management Team hervorragend ergänzen”, sagte Dr. Matthias Wernicke, Geschäftsführer von Merck Österreich. „Das nächste Jahr bietet uns eine Vielzahl von Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen werden. Vor allem für die Zulassung und Markteinführung unserer neuen wichtigen Präparate im Bereich Onkologie und Multiple-Sklerose freuen wir uns auf diese Kompetenzen bauen zu können.

Martina Olf-Meindl, MBA (42) verfügt über einen Abschluss der Donau Uni Krems in Pharmamanagement und einem MBA in Health Care Management der WU Executive Academy. Ihr beruflicher Werdegang führte sie über verschiedene Funktionen bei MSD und Bayer zu Daiichi Sankyo als National Market Access Manager. Sie wird in ihrer Funktion bei Merck als Director Market Access und Pricing die gut etablierte Partnerschaft zum Hauptverband, den Krankenkassen und anderen Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen ausbauen.

Dr. Bärbel Klepp (46) ist bereits seit einem Jahr bei Merck tätig. Die ausgebildete Veterinärmedizinerin verbrachte zuvor 2 Jahre im Gesundheitsministerium und 10 Jahre beim Verein für Konsumenteninformation, wo sie in enger Kooperation mit dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger für den Themenkreis Gesundheitswesen verantwortlich zeichnete. Davor führte ihre Karriere über verschiedene Positionen bei MSD, Asta Medica und Aesca. In ihrer Position als Head of Governmental Affairs und Public Relations verantwortet Klepp die Interaktionen von Merck Österreich mit Ministerien und anderen Entscheidungsträgern in der Regierung und zeichnet für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Mit Dr. Wolfgang Mair, MBA (52) konnte einer der profiliertesten Multiple-Sklerose-Experten der österreichischen Pharmaindustrie gewonnen werden. Der Allgemeinmediziner startete seine Karriere bei MSD. Sein Weg führte ihn in Folge zu Biogen, wo er seit 2006 verschiedene Rollen im medizinischen Bereich übernahm. Zuletzt war er als Medical Director für die Region Europa verantwortlich. Er wird bei Merck als Medical Director die Partnerschaft mit den behandelnden Ärzten weiterentwickeln sowie die klinische Entwicklung der neuen Produkte in Österreich betreuen.

„Ich freue mich sehr, mit diesem erfahrenen Team die nächsten Jahre bei Merck in Österreich gestalten zu können.“, schließt Wernicke.

