Silberline präsentiert elegantere, glänzendere Aluminiumpigmente

Allentown, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Wenn es um hochreflektierende Beschichtungen geht, gilt das Motto "Je glänzender, desto besser". Marktstudien zeigen, dass Endverbraucher weltweit elegante Produkte mit verbessertem Glanz wünschen.

Das führende Unternehmen SILBERLINE® präsentiert seine SPARKLE SILVER® Elite- und SPARKLE SILVER® Elite Liquid Metal-Produktfamilien, die genau diesen Effekt erzielen.

SPARKLE SILVER Elite 010 wird mit einer Korngröße von 10 Mikrometern (µm) und SPARKLE SILVER Elite 012 mit einer Korngröße von 12 Mikrometern (µm) angeboten

- Beide mit verbesserter Silberdollar-Geometrie. Sie erzeugen Glanz und hochglänzende Massenton-Silberfarben sowie saubere und leuchtende Farbtöne, die bei Automobil-Erstausrüstung, Reparaturen oder industriellen Beschichtungen verwendet werden können, die hochglänzenden und glänzenden metallischen Glanz oder das Erscheinungsbild von "echtem Metall" erfordern.

SPARKLE SILVER Elite Liquid Metal 011 und SPARKLE SILVER Elite Liquid Metal 015 werden mit einer Korngröße von 11 und 15 Mikrometern (µm) angeboten

- Mit eleganter Silberdollar-Geometrie und einer hochglänzenden Oberfläche. Diese Produkte können für eine Vielzahl von Beschichtungen eingesetzt werden, z. B. bei Automobil-Erstausrüstung, Reparaturen, Autoinnenausstattung, Radbeschichtungen, Computer, Kommunikation und Verbraucherelektronik sowie bei allgemeinen industriellen Anwendungen.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie uns vom 4.-6. April auf der 2017 European Coatings Show in Nürnberg, Deutschland, in Halle 7 an Stand 7-129 oder sehen Sie sich unsere "2017 Global Coatings"-Broschüre an.

Dena Williams +1-570-668-8443 williamsd @ silberline.com

PDF - http://mma.prnewswire.com/media/478936/SILBERLINE_GLOBAL_COATIN GS_web_2017.pdf