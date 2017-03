Buchneuerscheinung: „Gähnen - Der natürliche Weg zu Entspannung und Wohlbefinden“

Der integrative Psychotherapeut und Atemlehrer Peter Cubasch hat in seinem neuesten Buch einen ungewöhnlichen Blick auf das Phänomen des Gähnens gewagt.

Wien (OTS) - Wir alle tun es. Immer wieder, in der Kindheit tun wir es öfters als im Alter. Morgens tun wir es häufiger, als am Abend. In einem langen Leben tun wir es mehr als 200.000 Mal: Gähnen. Gähnen ist ein spontaner, intensiver Atemimpuls mit belebender und neu ordnender Wirkung.

Seit der Antike gibt es zahlreiche Hypothesen, warum wir gähnen. Die moderne Gähnforschung, die so genannte Chasmologie, ist erst 30 Jahre jung. Sie sucht noch nach den exakten Ursachen und Funktionen dieses ganz besonderen Verhaltens.

Dem gegenüber steht unser Erfahrungswissen: Wir spüren am eigenen Leib, wie gut Gähnen uns tut. Es baut Stress ab, belebt und entspannt. Peter Cubasch hat das CHASMO® - Training (Gähntraining) auf den Grundlagen der Atemtherapie und Integrativen Bewegungs- therapie entwickelt. Er gibt mit seinem aktuellen Buch „Gähnen - Der natürliche Weg zu Entspannung und Wohlbefinden“ einen Einblick in die „Theorie des Gähnens“ und macht mit niedrigschwelligen Übungen die nachhaltigen Wohltaten des Gähnens ganz einfach erlebbar.

Eine separat erhältliche CD unterstützt Übungswillige auf ihrem Weg zu einer besseren Atmung und zu einem tieferen Gähnerlebnis.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Cubasch, MSc.

Grüngasse 13/5, 1050 Wien/ Österreich

Tel. +43 (0)676-6387287

Em@il: peter @ cubasch.com

www.cubasch.com