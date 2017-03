Wien-Landstraße: Randalierender Mann verletzt drei Polizisten

Wien (OTS) - Am 18. März 2017 um 04.15 Uhr rief ein Zeuge die Polizisten in ein Krankenhaus in Wien Landstraße, da ein 44-Jähriger in der Erstversorgung lautstark herumschrie und Patienten belästigte. Versuche, den augenscheinlich Betrunkenen zu beruhigen scheiterten, woraufhin der Mann von den Polizisten festgenommen wurde. Bei der Festnahme setzte der 44-Jährige einen heftigen Widerstand wobei drei Polizisten und ein Security-Mitarbeiter verletzt wurden. Es wurden mehrere Anzeigen gelegt.

