Wien-Brigittenau: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Ein 48-Jähriger versuchte am 18. März 2017 gegen 04.50 Uhr in eine Wohnung in der Adalbert-Stifter Straße einzubrechen. Ein Zeuge wurde durch den Lärm aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Beschuldigte konnte noch im Stiegenhaus festgenommen werden.

