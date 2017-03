Kulturminister Drozda: Leistungen des kleinen und mittelständischen Buchhandels würdigen

Die fünf besten Buchhandlungen werden erstmals mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis prämiert - Preisverleihung am 5. April im Bundeskanzleramt - 50.000 Euro Preissumme

Wien (OTS) - Bücherregale voller Geschichten und Wissen, persönliche Beratung, die oftmals über passende individuelle Leseempfehlungen hinausgeht: Mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis werden zum ersten Mal Buchhandlungen ausgezeichnet, die mit ihrem innovativen Konzept überzeugen konnten. "Der klein- und mittelständische stationäre Buchhandel besitzt in Österreich eine besondere Bedeutung. Dort stehen die qualitativ gute Auswahl, die individuelle Beratung und die Vermittlung besonderer Bücher durch die Buchhändlerin und den Buchhändler an erster Stelle. Um diese wichtigen kulturellen Nahversorger, diese 'Feinkostläden der Buchbranche', zu würdigen, werden heuer erstmals fünf Buchhandlungspreise vergeben. Und es sind fünf ganz außergewöhnliche Buchhandlungen und Buchhändlerinnen beziehungsweise Buchhändler, die diesen Preis erhalten. Ich gratuliere allen Preisträgern sehr herzlich", so Kulturminister Thomas Drozda anlässlich dieser Premiere.

Die Preisträger des Buchhandlungspreises 2017 sind:

- Buchhandlung Alex (Linz)

- Hartliebs Bücher (Wien)

- Buchhandlung Leporello (Wien)

- Buchhandlung Plautz (Gleisdorf)

- Liber Wiederin (Innsbruck)

Der Preis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Es werden fünf Preise zu je 10.000 Euro vergeben. Der Preis wird in Verbindung mit einem Gütesiegel zum Zweck erhöhter Aufmerksamkeit und Außendarstellung an die jeweiligen Buchhandelsunternehmen verliehen. Die Auszeichnung als eine der fünf besten Buchhandlungen des Jahres zielt darauf ab, Anreize für die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle oder die Fortführung von Geschäftsaktivitäten zu geben. Eine vielfältige und flächendeckende Buchhandelslandschaft auch in Zeiten des wachsenden Online-Handels soll gewürdigt werden und die Buchhandlungen in ihrer Funktion als Orte der Kultur- und Bildungsarbeit sowie deren Vermittlung und Begegnung gestärkt werden. "Mit dem österreichischen Buchhandlungspreis haben wir eine Auszeichnung geschaffen, die sich auf die Stärken des stationären Buchhandels konzentriert und den täglichen innovativen Einsatz würdigt. Die fünf besten Buchhandlungen des Jahres sind herausragende Beispiele dafür, wie unterschiedliche kundenorientierte Konzepte auch in Zeiten von internationalen Internetriesen entgegenhalten können:

Mit modernen Ideen und persönlichem Profil", betonte Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels.

Die Entscheidung über die Auszeichnungen des Österreichischen Buchpreises trifft eine unabhängige Fachjury. 2017 setzte sie sich aus Norbert Mayer (Journalist, Die Presse), Thomas Rittig (Verlagsvertreter), Eva Rossmann (Autorin), Helga Schuster (Verlagsvertreterin) und Roswitha Wonka (Residenz Verlag) zusammen. Kriterien waren bzw. sind, dass die Buchhandlungen ihren Sitz in Österreich haben; dass sie inhaberInnengeführt und unabhängig sind; dass sie ein literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten und dass sie ein literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten.

Ausgerichtet wird der jährlich vergebene Preis vom Bundeskanzleramt der Republik Österreich und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels. Die Preisvergabe findet am 5. April im Bundeskanzleramt statt.

