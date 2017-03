Umsatz von LONGi Green Energy Technology hat sich 2016 nahezu verdoppelt

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die Bilanz von LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. weist für das Unternehmen 2016 Umsätze in Höhe von 11,531 Milliarden Renminbi aus, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 93,89 Prozent entspricht, sowie einen Nettogewinn von 1,547 Milliarden Renminbi, was gegenüber 2015 eine erhebliche Steigerung von 197,36 Prozent bedeutet. Der Gewinn je Aktie betrug 0,86 Renminbi, was einem Anstieg von 177,42 Prozent entspricht. Die gewichtete durchschnittliche Rendite auf die Nettovermögenswerte (Weighted Average Return on Net Assets; WARA) betrug nach Abzug aller Kosten 21,15 Prozent, was einen Zuwachs um 9,18 Prozentpunkte bedeutet, und die konsolidierte Bruttogewinnmarge lag bei 27,48 Prozent, was einem Anstieg um 7,11 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die bemerkenswerte Leistungssteigerung von LONGi lässt sich auf die erfolgreichen Anstrengungen des Unternehmens zurückführen, aus dem traditionellen Geschäftsmodell einer einseitigen Konzentration auf Solar-Wafer auszubrechen und das Geschäft mit Modulen neu hinzuzunehmen, um so das Umsatzwachstum voranzutreiben. Im letzten Jahr erreichte der Verkauf von Solarmodulen einen Umfang von 5,7 Milliarden Renminbi und überstieg damit den Verkauf von Silizium-Wafern (5,075 Milliarden Yuan), womit er im Hinblick auf den Umsatz zur "Cash Cow" des Unternehmens wurde. Die Bruttogewinnmarge beim Modulgeschäft lag mit 27,2 Prozent bei Weitem höher als diejenige in den Geschäftsbereichen Solarzellen und polykristallines Silizium und hat die Marge beim Wafer-Geschäft mit seinen 28,16 Prozent fast eingeholt. Die robuste Gewinnspanne hat für einen Netto-Jahresgewinn in Höhe von 1,547 Milliarden Renminbi gesorgt.

LONGi wird auch weiterhin seine Kapazitäten für das Geschäft mit Solarzellen und -modulen weiter ausbauen. Einige Projekte befinden sich auf einem guten Weg: Eine Fabrik für Solarzellen und -module mit einer Kapazität von 500 MW in Indien, eine vertikal integrierte Anlage für Ingots/Wafer/Zellen/Module in Kuching, Malaysia, was auch die Produktion von Zellen und Modulen im Umfang von 500 MW umfasst, sowie Fertigungsanlagen für Solarzellen und -module in Taizhou mit einer Kapazität von 2 GW. Unterdessen wurde LONGi Solar (das ehemalige Lerri Solar) im Februar dieses Jahres von dem führenden Forschungsinstitut Bloomberg New Energy Finance in dessen Liste der Tier-1-Zulieferer für Solarmodule aufgenommen.

Der Präsident von LONGi Solar, Li Wenxue, sagte dazu: "Bis zum Ende des letzten Jahres haben unsere Produktionskapazitäten für monokristalline Module die Marke von 5 GW erreicht, wobei das Ziel für dieses Jahr bei einer Kapazität von 6,5 GW liegt. LONGi geht davon aus, dass es in diesem Jahr Solarzellen und -module mit einer Gesamtleistung von 4,5 GW ausliefern wird. Wir werden auf der einen Seite auch in Zukunft unseren Kundenstamm weiter ausbauen und den Umsatz weiter steigern und andererseits sind wir bei LONGi bestrebt, das Niveau einer angemessenen Gewinnmarge zu halten, die es uns ermöglicht, solide und beständig zu wachsen. Unsere Anstrengungen richten sich auf eine fortlaufende Verbesserung unserer Produkte und auf die Weiterentwicklung unserer Technologie, nicht zuletzt weil wir daran glauben, dass Produkte mit guter Leistungsfähigkeit und mit einer guten Qualität neue Kunden anzieht und für unser Geschäft einen höheren Mehrwert bringt."

Über LONGi Solar:

LONGi Solar, eine Tochtergesellschaft von LONGi Green Energy Technology Company Limited, produziert monokristalline Solarzellen und -module und konzentriert sich auf die Bereitstellung von kostengünstigen Lösungen für Investoren im Bereich Solarkraftanlagen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/478205/LONGi_Solar.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Vivian Chu

+86-21-6104-7332

chuww @ longi-silicon.com