FPÖ-Mölzer: „Bildungsreform“ einmal mehr Etikettenschwindel

Wien (OTS) - „Wie schon mehrfach aufgezeigt wird dieses Schulautonomiepaket keinerlei Verbesserungen in der Schulverwaltung bringen, sondern ganz im Gegenteil zu einem weiteren Kompetenzwirrwar führen“, kommentierte FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Wendelin Mölzer den Auftritt von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid in der Radioreihe im „Journal zu Gast“.

„Nicht alleine der Widerstand der Lehrergewerkschaft wird dazu führen, dass dieses Paket im besten Fall mit ideologisch motivierten Grünen ihre gerade noch 2/3 Mehrheit im Nationalrat finden wird. Die Freiheitlichen werden diesem ‚Reförmchen‘ auf keinen Fall zustimmen, zumal einmal mehr die Kernprobleme im Bildungswesen nicht aufgegriffen werden“, betonte Mölzer. Die einzige Neuerung in diesem Paket seien die sogenannten Schulcluster, doch auch hier sei durch ein Kompetenzwirrwar eine rasche Umsetzung nicht zu erwarten, so Mölzer. „Wenn die Ministerin dabei auf die Rettung von Kleinstschulen hofft, ist das zwar absolut positiv, kommt jedoch für zahlreiche kleine Schulen im ländlichen Raum, die bereits geschlossen sind zu spät“, so Mölzer.

