Wien-Penzing: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Wien (OTS) - Am 17. März 2017 gegen 20.40 Uhr hantierte ein vorerst unbekannter Mann mit einem Messer in der U-Bahn Station Kendlergasse. Danach ging er in die Huttengasse und beschädigte zwei Fahrzeuge. Dabei wurde er durch einen Polizisten außer Dienst beobachtet, welcher sofort die Kollegen verständigte. Der 33-Jährige setzte bei seiner Anhaltung mehrere Verwaltungsübertretungen und konnte mit Unterstützung der WEGA Kräfte festgenommen werden. Bei einer Personendurchsuchung wurden darüber hinaus drei Baggies mit Marihuana sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at