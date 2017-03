Wien-Mariahilf: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Ein 33-Jähriger versuchte am 17. März 2017 gegen 23.15 Uhr in einen Gastronomiebetrieb in der Stumpergase einzubrechen. Er brach die Eingangstüre, sowie die Türe zum Innenhof und zum Lagerbereich auf. Der Beschuldigte flüchtete, als er vom Besitzer gestört wurde. Der Mann konnte nach kurzer Flucht von den Beamten festgenommen werden. Als mögliches Tatwerkzeug konnte eine Zange sichergestellt werden.

