EANS-Kapitalmarktinformation: Raiffeisen Bank International AG / Rechtsänderung zu anderen Wertpapieren als Aktien

ISIN: AT0000A1KCC9, AT0000A1L700

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft Floating Rate Notes 2016-2017/PP/2 Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft EUR 100.000.000,-- 1% Fixed Rate Notes 2016-2019/PP/3

Mitteilung an die Schuldverschreibungsgläubiger der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft Notice to Noteholders /Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft

Verschmelzung von Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft in die Raiffeisen Bank International AG Merger of Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft into Raiffeisen Bank International AG

Am 18. März 2017 wurde die Verschmelzung der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft ("RZB") als übertragende Gesellschaft mit der in deren Mehrheitseigentum stehenden Tochtergesellschaft Raiffeisen Bank International AG ("RBI") als aufnehmende Gesellschaft ("Verschmelzung") im österreichischen Firmenbuch eingetragen. On 18 March 2017, the down-stream merger of Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft ("RZB") into its majority-owned subsidiary Raiffeisen Bank International AG ("RBI") ("Merger") was registered in the Austrian company register (Firmenbuch).

Die Verschmelzung erfolgte nach österreichischem Recht, wonach die RBI zum Gesamtrechtsnachfolger der RZB wurde, einschließlich und hinsichtlich aller derer Rechte und Pflichten. The Merger occurred under Austrian law pursuant to which RBI became the universal successor of RZB, including and with respect to all of its rights and liabilities.

Mit Wirkung vom 18. März 2017 sind alle Referenzierungen auf RZB oder RZB-Gruppe als solche auf RBI oder RBI-Gruppe zu lesen und zu verstehen. With effect from 18 March 2017 all references to RZB and RZB Group in the Conditions and the Notes shall be read and construed as referring to RBI and RBI Group.

Gegenständliche Mitteilung bezieht sich insbesondere auf folgende Schuldverschreibungen der RZB: AT0000A1KCC9, AT0000A1L700 This notice applies in particular to the following Notes of RZB: AT0000A1KCC9, AT0000A1L700

Wien, 18. März 2017 Vienna, 18 March 2017 Raiffeisen Bank International AG

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A1KCC9, AT0000A1L700

