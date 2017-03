Beschleunigte Umsetzung der smarten ökologischen Strategie von Figigantic, einem chinesischen Unternehmen auf der CeBIT

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - CeBIT, die größte und bekannteste internationale Messe für Informations- und Kommunikationstechnologie weltweit, findet vom 20. bis 24. März 2017 statt. Die CeBIT ist mit ihren vielseitigen Messe-, Konferenz- sowie Handels- und Gewerbeangeboten ein wichtiges Ereignis in den Terminkalendern von IT- und IKT-Lösungsanbietern und -Anwendern auf der ganzen Welt. Als eines der führenden Unternehmen in der Smart-Hardwarebranche in China mit professionellen Smart-Lösungen für verschiedene Branchen und Bereiche wird Figigantic mit zwei brandneuen Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Smart-Hardware für Plattformfunktionen und szenarisierte Lösungen für Smart-Hardware-Anwendungen, an der diesjährigen CeBIT teilnehmen und sich der Konkurrenz mit anderen Technologiegiganten stellen. Figigantic wird den Anwender mit seiner überragenden Technologie, seinem neuen Geschäftsmodell und Anwendungskontext auch tief in das digitale Phänomen eintauchen lassen, um das Wandlungspotenzial sowie alle Aspekte der überwältigenden digitalen Technologie in der Zukunft durch den gesamten ökologischen Wert zu erkunden.

Mit einer internationalen Sichtweise und Vorteilen durch seine proprietäre Forschung und Entwicklung, seine Ressourcen in diesem Bereich und seine technischen Errungenschaften seit mehreren Jahren agiert Figigantic als "Pionier", um den internationalen Markt zu besetzen und seine internationale Strategie mit einer aktiven Einstellung zu starten und so einen neuen Weg für die IT-Reform und industrielle Modernisierung in China zu erkunden.

