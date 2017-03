Treibstoffpreise: Eurosuper ist um 18,6 Cent pro Liter und Diesel um 11,8 Cent pro Liter billiger als im EU-Schnitt

Nettopreise: Österreich bei Eurosuper 2,1 Cent pro Liter und bei Diesel 0,8 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt

Wien (OTS/BMWFW) - Das Wirtschafts- und Energieministerium veröffentlicht den Treibstoffpreis-Monitor der Europäischen Kommission, bei dem die Treibstoffpreise vom 13. März 2017 europaweit verglichen werden.

Die durchschnittlichen Treibstoffpreise an der Tankstelle (Bruttopreise inklusive aller Abgaben und Steuern) betragen für Eurosuper 95 in Österreich 1,183 Euro pro Liter und im Durchschnitt aller 28 EU-Staaten 1,369 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Eurosuper liegt damit in Österreich um 18,6 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt. Die Bruttopreise für Dieselkraftstoff betragen in Österreich 1,119 Euro pro Liter und im EU-Schnitt 1,237 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Dieselkraftstoff liegt demnach in Österreich um 11,8 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Die durchschnittlichen Netto-Preise (Preise ohne Steuern und Abgaben) betragen für Eurosuper 95 in Österreich 0,492 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 0,513 Euro pro Liter. Der Nettopreis für Eurosuper liegt damit in Österreich um 2,1 Cent pro Liter unter dem EU-Schnitt. Die Nettopreise für Dieselkraftstoff betragen in Österreich 0,523 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 0,531 Euro pro Liter. Der Nettopreis für Dieselkraftstoff liegt somit um 0,8 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Alle Werte wurden gerundet. Der zeitliche Verlauf der Treibstoffpreise ist auf der Homepage www.bmwfw.gv.at unter der Rubrik Treibstoffpreismonitor abrufbar.

