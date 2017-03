„IM ZENTRUM“: 12 Stunden arbeiten – Ausbeutung oder Freiheit?

Am 19. März um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Regierung hat sich die Flexibilisierung der Arbeitszeit vorgenommen – inklusive der Möglichkeit, Arbeit und Freizeit zu blocken, was auch einen 12-Stunden-Tag einschließen würde. Verhandelt wird das bis zum Sommer zwischen den Sozialpartnern. Bringt das mehr Flexibilität für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Was bedeutet das für die Überstunden-Berechnung? Wie wird Arbeit verteilt? Haben streng geregelte Arbeitszeiten angesichts der rasanten Veränderungen in der Berufswelt überhaupt noch Sinn? Sind die Arbeitnehmerschutz-Bestimmungen in Österreich noch zeitgemäß? Oder gefährden überschießende Gesetzesauslegungen gar Arbeitsplätze? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 19. März 2017, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Reinhold Mitterlehner

Wirtschaftsminister, ÖVP

Erich Foglar

Präsident Österreichischer Gewerkschaftsbund

Michaela Reitterer

Präsidentin Österreichische Hoteliervereinigung

Jörg Flecker

Soziologe, Universität Wien

