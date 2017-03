TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine vom 19. bis 25. März 2017

Wien (OTS) - Termine

Sonntag, 19/03/2017 - Montag, 20/03/2017

- EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos, (Migration, Inneres und Bürgerschaft) auf der Ministerkonferenz in Rom zur Migrationsroute über den zentralen Mittelmeerraum





Montag, 20/03/2017

- BRÜSSEL: Prüfung der Rechtsetzung in der EU

Link: http://europa.eu/newsroom/events/regulatory-scrutiny-eu_de

- GRAZ: Tibor Navracsics (Bildung, Kultur, Jugend und Sport) trifft hochrangige Vertreter der „Special Olympics“ und nimmt an der Gala-Veranstaltung für die "World Winter Games 2017" teil

- Johannes Hahn (Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) empfängt Espen Barth Eide, Sonderberater des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Zypern

- Johannes Hahn (Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) empfängt Yılmaz Öztürk, stellvertretender Vorsitzender der Republikanischen Volkspartei (CHP) Türkei

- Johannes Hahn (Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen) auf offiziellem Besuch in Skopje

Montag, 20/03/2017 - Mittwoch, 22/03/2017

- EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in Washington

Montag, 20/03/2017 - Donnerstag, 23/03/2017

- MALTA: Europäische Jugendkonferenz

Link: https://europa.eu/newsroom/events/european-youth-conference-0_de

Dienstag, 21/03/2017

- MALTA: Europäischer Verbrauchertag 2017 - Der digitale Binnenmarkt: Wie profitiert der Verbraucher davon?

Link: http://europa.eu/newsroom/events/european-consumer-day-2017

- BRATISLAVA: Bürgerdialog mit Vizepräsident Maroš Šefčovič

Link: http://europa.eu/newsroom/events/citizens-dialogue-bratislava

- 12.30 Uhr: Pressekonferenz von EU-Kommissar Carlos Moedas, (Forschung, Wissenschaft und Innovation) zur Woche des Europäischen Forschungsrates

- 12.45 Uhr: Pressekonferenz von Kommissionspräsident Juncker, Ratspräsident Tusk und Shinzo Abe, Premierminister von Japan





Mittwoch, 22/03/2017

- BRÜSSEL: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9.00 Uhr

- BRÜSSEL: Pressetermin von Kommissionspräsident Juncker und Marcelo Rebelo de Sousa, Präsident von Portugal

Zeit: 18.00 Uhr

- Kommissionspräsident Juncker nimmt an der Einweihung des Denkmals zum Gedenken an die Opfer der Terroranschläge in Belgien teil

Zeit: 10.15 Uhr

- Kommissionspräsident Juncker hält eine Rede bei einer Veranstaltung zum Gedenken an Frau Patricia Rizzo, EU-Beamtin, Opfer der Terroranschläge von 22. März 2016 in Brüssel

Donnerstag, 23/03/2017

- HELSINKI: Bürgerdialog mit Vizepräsident Jyrki Katainen

Link: http://europa.eu/newsroom/events/citizens-dialogue-helsinki-vice-president-jyrki-katainen_de

- Pressekonferenz von Vizepräsident Valdis Dombrovskis zum Aktionsplan Finanzdienstleistungen für Privatkunden

Zeit: 12.00 Uhr

Zwtl.: Freitag, 24/03/2017

ZAGREB: Bürgerdialog mit Phil Hogan (Landwirtschaft und ländliche Entwicklung)

Link: http://europa.eu/newsroom/events/citizens-dialogue-zagreb-commissioner-phil-hogan_de

- WIEN: EU-Bürgerdialog: 60 Jahre EU - Bundespräsident Alexander Van der Bellen diskutiert mit Schülerinnen und Schülern die Zukunft Europas

Zeit: 11.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- Kommissionspräsident Juncker trifft soziale Partner in Rom

Zeit: 16.00 Uhr

- Kommissionspräsident Juncker, gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs, nimmt an einer Audienz beim Papst Franziskus in Vatikanstadt teil

Zeit: 18.00 Uhr

Samstag, 25/03/2017

- 60. Jahrestag der Römischen Verträge, informeller Gipfel der Staats- und Regierungschefs

Link: http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2017/03/25-informal-meeting/

