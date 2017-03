„Hohes Haus“ über Diagnosen und Visionen

Am 19. März um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 19. März, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Diagnose

Die neue Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner hat sich diese Wochen im Nationalrat vorgestellt und ihre gesundheitspolitischen Schwerpunkte für die kommenden Monate umrissen. Sie hält am Ausbau der Primärversorgung fest und will Ungleichheiten im Sinne einer solidarischen Gesellschaft abbauen. Etwa durch den Kampf gegen die zu langen Wartezeiten für Magnetresonanztomografie (MRT) und Computertomografie (CT), Untersuchungen, die für Tumorpatientinnen und Tumorpatienten lebensentscheidend sein können. Ein Bericht von Claus Bruckmann

Im Studio bei Patricia Pawlicki debattieren die Gesundheitssprecherin der Grünen, Eva Mückstein, und der Gesundheitssprecher der NEOS, Gerald Loacker.

Prolog

Der Kauf der Eurofighter wird in den kommenden Monaten nicht nur das Parlament und die österreichische Innenpolitik wieder intensiv beschäftigen, sondern nach der Strafanzeige durch die Republik natürlich auch die Staatsanwaltschaft und diverse Behörden, sowie den Hersteller der Jagdflugzeuge. Mit der Sondersitzung und der dringlichen Anfrage an Verteidigungsminister Doskozil ist diese Woche der Auftakt zu einem zweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Causa Eurofighter erfolgt. Zehn Jahre nach vorzeitiger Beendigung des ersten Untersuchungsausschusses in dieser Causa und basierend auf einem gemeinsamen Antrag von Freiheitlichen und Grünen. Fritz Jungmayr berichtet

Vision

Am 25. März wollen die EU-Staaten ohne Großbritannien die Zukunft der Union in den kommenden zehn Jahren skizzieren. Die Kommission hat in einem sogenannten Weißbuch fünf unterschiedliche Optionen aufgezeigt. Die, die jetzt schon am intensivsten diskutiert wird, ist die Idee einer EU der verschiedenen Geschwindigkeiten. Also unterschiedlich enge Zusammenarbeit der Mitglieder in unterschiedlichen Bereichen. In Straßburg hat sich das EU-Parlament diese Woche erstmals mit den Vorschlägen auseinandergesetzt, Maximilian Biegler war dabei.

