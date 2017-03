ORF gratuliert zum 75. Geburtstag von Michael Haneke

Wien (OTS) - Am 23. März 2017 wird Michael Haneke 75 Jahre alt. Der ORF gratuliert dem Filmemacher zum Geburtstag mit Programmabenden in ORF 2, ORF III Kultur und Information und 3sat. Den Auftakt macht ORF 2 am Sonntag, dem 19. März, mit einem Haneke-Doppel. Der „dokFilm“ zeigt um 23.05 Uhr mit „Michael Haneke – Porträt eines Filmhandwerkers“ die Dokumentation des französischen Autors und Filmemachers Yves Montmayeur, der seit vielen Jahren ein Vertrauter des österreichischen Starregisseurs ist. Der Film bietet eine Stunde Haneke pur. Anschließend präsentiert ORF 2 um 0.00 Uhr Michael Hanekes Schwarz-Weiß-Drama „Das weiße Band“. Das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Haneke-Juwel war 2010 Oscar-nominiert und wurde 2009 u. a. bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit einer Goldenen Palme und bei den Golden Globe Awards als „Bester fremdsprachiger Film“ ausgezeichnet.

Auch ORF III Kultur und Information würdigt den Ausnahme-Regisseur und widmet ihm am Freitag, dem 24. März, einen ganzen Filmabend: Ab 20.15 Uhr zeigt der Kulturkanal „Amour – Liebe“, Hanekes cineastisches Meisterwerk, das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert wurde. Goldene Palme, Golden Globe, César und der Oscar für den besten fremdsprachigen Film im Jahr 2013 – das sind nur wenige der zahlreichen Auszeichnungen, die Michael Haneke für sein Liebesdrama entgegennehmen durfte. Danach, um 22.20 Uhr, steht „Das weiße Band“ auf dem Programm.

3sat zeigt am Samstag, dem 1. April, um 20.15 Uhr Hanekes zeitgenössische Inszenierung der Mozart-Oper „Così fan tutte“, die im Februar 2013 am Teatro Real in Madrid ihre Bühnenpremiere feierte. Für seine klassisch-klare Interpretation und die höchste schauspielerische Präzision erntete Michael Haneke hymnische Kritiken. Danach, um 23.35 Uhr, folgt die Haneke-Doku „Michael Haneke – Porträt eines Filmhandwerkers“.

