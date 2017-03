SPÖ-Termine von 20. März bis 26. März 2017

MONTAG, 20. März 2017:

Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner nimmt am Informellen Gesundheitsministerrat in Malta teil (Malta).

10.00 Uhr Präsentation des größten österreichischen Ladenetzes für Elektroautos mit Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Umweltminister Andrä Rupprechter, Klimafonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth und BEÖ-Vorstand Jürgen Halasz (Vestibül Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien).

10.30 Uhr Sozialminister Alois Stöger präsentiert u.a. mit Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer in einer gemeinsamen Pressekonferenz den neuen Nachweis über freiwillige Tätigkeiten (Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Salesianumweg 3, 4020 Linz).

13.00 Uhr Gemeinsame Pressekonferenz von SPÖ-EU-Abgeordnetem Josef Weidenholzer mit der Sacharow-Preisträgerin Lamya Aji Bashar und dem Politikwissenschafter Thomas Schmidinger zu „Zwei Jahre nach dem Genozid an den JesidInnen: Was kann die internationale Gemeinschaft tun?“ (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

16.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern nimmt an der Generalversammlung der Österreichischen Freunde von Yad Vashem teil (Akademie der Wissenschaften, Festsaal, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien).

19.00 Uhr Unter dem Motto „Arbeiten für Österreich“ lädt der SPÖ-Parlamentsklub mit SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder zur vierten Station der Bundesländer-Tour. Gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Kern und Bürgermeister Michael Häupl wird eine erste Zwischenbilanz gezogen; u.a. mit Staatssekretärin Muna Duzdar. Anmeldung unter: http://events.spw.at/parlamentsklub oder telefonisch unter 01/401103330 (Austria Center Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

19.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am Frühlingskonzert der Gardemusik in der Wiener Hofburg teil (Michaelerkuppel, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“, kuratiert von Isolde Charim, hält Etienne Balibar (französischer Philosoph, Professor emerit., Université de Paris-Ouest) einen Vortrag zum Thema „What Future for Secularism“. Nähere Informationen und Anmeldung unter http://tinyurl.com/zjbxcqp (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 21. März 2017:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der Frühjahrskampagne der SPÖ-Frauen und FSG-Frauen zum Thema „Wir machen Zukunft“ mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek, der Vorsitzenden der Wiener SPÖ-Frauen, Stadträtin Renate Brauner und der Bundesfrauenvorsitzenden der FSG im ÖGB Ilse Fetik (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal im 2.Stock, Löwelstraße 18, 1010 Wien).

MITTWOCH, 22. März 2017:

9.00 Uhr Sozialminister Alois Stöger eröffnet gemeinsam mit AK-Steiermark-Präsident Josef Pesserl und ÖGB-Vorsitzendem Horst Schachner die Veranstaltung „Die digitalisierte Arbeitswelt“ (Flughafen Graz, Konferenzräume im Obergeschoß, 8073 Feldkirchen bei Graz).

10.00 Uhr Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner eröffnet die Veranstaltung der NÖGKK-Gütesiegelverleihung für Betriebliche Gesundheitsförderung (Cityhotel, Völklplatz 1, 3100 St. Pölten).

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und die Politische Akademie der ÖVP laden ein zur Podiumsdiskussion „Bulgarien vor den Wahlen“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung unter http://tinyurl.com/jh8q4cp (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

12.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern besucht die Special Olympics 2017 (Merkur Arena Graz Liebenau).

19.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern nimmt an der Top-100-Wirtschaftspreis-Gala teil (LIEBHERR Werk Nenzing, Willi-Liebherr-Straße, 6710 Nenzing).

19.00 Uhr Preisverleihung - Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch 2016. Der Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch wird seit 1993 jährlich vom Karl-Renner-Institut und der sozialdemokratischen Bildungsorganisation vergeben. Im Sinne des Lebenswerks Bruno Kreiskys werden politische Bücher, AutorInnen und Verlage ausgezeichnet. Es sprechen Alfred Gusenbauer (Präsident des Karl-Renner-Instituts), Michael Ludwig (Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, Vorsitzender der SPÖ-Bildung), Sieglinde Rosenberger (Universitätsprofessorin für Politikwissenschaft an der Universität Wien), Andreas Schieder (Vorsitzender der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion) und Hannes Swoboda (Präsident der S&D-Fraktion im EP ret., Juryvorsitzender). Informationen zu den PreisträgerInnen und schriftliche Anmeldung (bis 16.3.2017) unter http://tinyurl.com/hwsqf6j (Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Lichtenfelsgasse 2, Feststiege 1 /1. Stock, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 23. März 2017:

Staatssekretärin Muna Duzdar und SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nehmen an der Klubtagung des Rathausklubs der SPÖ Wien teil. Akkreditierung erforderlich: events.spw.at/klubtagung (bis 24. März, Colosseum XXI, Palladion, Sebastian-Kohl-Gasse 3-9, 1210 Wien).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Veranstaltung "OSCE Security Policy – Female Perspectives" und hält die Begrüßung (Parlament, Lokal VI).

10.00 Uhr Infrastrukturminister Jörg Leichtfried präsentiert die neue Energieforschungsstrategie des Infrastrukturministeriums. In einem Pressegespräch mit Klimafonds-Geschäftsführerin Theresia Vogel, Fronius-Geschäftsleiter Volker Lenzeder und Siemens-Generaldirektor Wolfgang Hesoun erläutert Leichtfried die wichtigsten Schwerpunkte (TUtheSky, Getreidemarkt 9, 1060 Wien).

14.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt an der Eröffnung der Vollversammlung der Bundesjugendvertretung "#WirJetztEU - die Rolle von Jugendpolitik und Jugendorganisationen in der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2018" teil (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes in a Changing World“, kuratiert von Gudrun Harrer, hält Nina Khrushcheva (Professor in the Graduate Program of International Affairs, the New School, New York) einen Vortrag zum Thema „Russia’s big Comeback in the Middle East“. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter http://tinyurl.com/jjwc84h (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 24. März 2017:

Bundeskanzler Christian Kern nimmt am informellen EU-Gipfel in Rom teil (bis 25.3.).

9.00 Uhr Die Mitglieder der Präsidialkonferenz treten zusammen (Parlament).

13.30 Uhr Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner eröffnet die Veranstaltung der WGKK-Gütesiegelverleihung für Betriebliche Gesundheitsförderung (WGKK, Wienerbergstraße 15-19, 1100 Wien).

