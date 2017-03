Wiener Philharmoniker und Highlight Event verlängern Partnerschaft frühzeitig bis 2027

Wien/Luzern (OTS) - Die Wiener Philharmoniker und Highlight Event freuen sich die frühzeitige Verlängerung und weitere Vertiefung ihrer erfolgreichen Marketingpartnerschaft bis ins Jahr 2027 bekanntzugeben.

Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker sind als privater Verein organisiert und wurden 1842 gegründet. Sie setzen sich aus den Mitgliedern des Orchesters der Wiener Staatsoper zusammen. Das Orchester spielt rund 300 Vorstellungen an der Wiener Staatsoper und darüber hinaus über 90 Konzerte, die sowohl in Wien als Abonnement- oder Sonderkonzerte als auch auf weltweiten Konzertreisen unter der Leitung der namhaftesten Dirigenten unserer Zeit bestritten werden. Die bekanntesten Konzerte des Orchesters sind die jährlich stattfindenden Neujahrs- und Sommernachtskonzerte, die in über 90 bzw. 80 Länder weltweit im Fernsehen übertragen werden.

Highlight Event AG

Highlight Event AG - eine Tochterfirma der Highlight Event & Entertainment AG - ist eine auf die Vermarktung internationaler Musik-, Kultur- und Unterhaltungsprojekte spezialisierte Agentur. Die Firma wurde 2012 gegründet und ist aus der 2003 entstandenen Music Division der TEAM Marketing AG hervorgegangen. Highlight Event ist verantwortlich für die weltweite Vermarktung der Wiener Philharmoniker sowie - im Auftrag der Europäischen Fernsehunion (EBU) - für die Vermarktung des Eurovision Song Contests. Im Rahmen des Wiener Philharmoniker Projekts stehen die jährlich stattfindenden medialen Highlights des Orchesters, das Neujahrskonzert und das Sommernachtskonzert, im Vordergrund der Marketingaktivitäten.

Wiener Philharmoniker

Highlight Event AG

