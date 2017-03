Neues MagNA Pure 24 System von Roche bietet Laboren eine höhere Flexibilität und Automation

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute die Markteinführung von einem neuen Gerät zur Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren bekannt: das MagNA Pure 24 System. Das neue System ermöglicht es Kunden mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz, hochwertige Nukleinsäuren zu isolieren und Proben sicher aufzuarbeiten.

Die Nukleinsäure-Isolierung ist der erste Arbeitsschritt bei molekularbiologischen Tests und wirkt sich auf die Laboreffizienz aus. Das MagNA Pure 24 System ist ein komplett automatisiertes Isolierungssystem für klinische Proben, das sich durch eine Walk-Away-Automation, einen höheren Umgebungsschutz und eine sicherere Aufreinigung auszeichnet. Das MagNA Pure 24 System vermag Nukleinsäuren von einer großen Vielfalt an Proben aus der Humanmedizin über ein einziges universelles Reagenz-Kit zu isolieren. Dies bietet Kunden die nötige Flexibilität und Vereinheitlichung, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen.

"Das MagNA Pure 24 System baut auf den Errungenschaften der MagNA-Pure-Produktreihe auf und soll aktuellen und künftigen Anforderungen in Laboren mit molekularen Tests gerecht werden", erklärt Uwe Oberlaender, Head of Roche Molecular Diagnostics. "Dieses neue System bietet all jenen entscheidende Vorteile, die Wert darauflegen, ihre genomischen Prozesse mit hochwertigen Nukleinsäuren zu beginnen."

Das MagNA Pure 24 System ist IVD/CE-IVD-zertifiziert und ab sofort in den meisten Ländern erhältlich, u. a. auch in den USA und in Ländern mit CE-Kennzeichnung.

Über MagNA Pure Systems

Seit mehr als 20 Jahren gewährleisten die Roche MagNA Pure Systeme eine sichere, reproduzierbare und effiziente Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren mittels einer automatisierten Magnet-Bead-Technologie. Mithilfe der MagNA Pure Systeme kann in Laboren eine große Vielfalt an Proben isoliert und der genomische Prozess mit hochwertigen Nukleinsäuren fortgesetzt werden.

Dank des MagNA Pure Systems können Wissenschaftler und Labore zuverlässige, aussagekräftige Ergebnisse über eine vereinfachte Probenaufbereitung erhalten, die gleichzeitig die Fehlerquote enorm senkt, vorgeladene Protokolle verwendet und eine eingängige Software bietet.

Über Roche

Roche ist ein globaler Vorreiter bei Medikamenten und Diagnostika. Der Fokus des Unternehmens liegt darauf, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit den Geschäftsbereichen "Pharma" und "Diagnostica" unter einem Dach wurde Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.

Roche ist das größte Biotech-Unternehmen der Welt mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist zudem der weltweit führende Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests sowie ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahre 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten vorzubeugen, zu erkennen und zu behandeln, und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft. Roche ist es ebenfalls ein Anliegen, durch Kollaboration mit allen relevanten Interessenvertretern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu erleichtern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 29 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Roche wurde bereits das achte Jahr in Folge als nachhaltigstes Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ausgezeichnet.

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2016 weltweit über 94.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2016 investierte Roche 9,9 Milliarden CHF in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von 50,6 Milliarden CHF. Die US-Firma Genentech ist eine hundertprozentige Tochter der Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical (Japan). Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

